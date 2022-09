Gibraltar prorroga hasta el 6 de enero las ayudas para combustible

El Gobierno de Gibraltar ha anunciado este viernes que el impuesto reducido sobre el combustible para vehículos de motor se prorrogará hasta el 6 de enero. Esta ayuda continua pretende contribuir a mitigar el impacto de la subida exponencial del precio del combustible que se está registrando en toda Europa, y que se espera que continúe durante todo el invierno, según indica el Ejecutivo gibraltareño.

Esta medida se aplicará únicamente a los vehículos de motor y no al combustible para buques u otras embarcaciones de recreo.

Gibraltar aplicó por primera vez estas medidas en abril y estaba previsto que se levantaran el 1 de julio, pero en esa fecha fueron prorrogadas.

El ministro principal, Fabián Picardo, señala: “El aumento del coste de los carburantes no tiene precedentes y me complace poder ampliar las medidas aplicadas en abril para ayudar a compensar el coste para los automovilistas y los transportistas. También se han prorrogado medidas similares en España, y la ayuda continua del Gobierno garantiza que los gibraltareños no sientan la necesidad de repostar al otro lado de la frontera en lugar de hacerlo en las gasolineras locales”.