Gibraltar sigue su preparación en caso de que no llegue a un acuerdo con la Unión Europea

La Junta del Consejo de preparación para un desenlace no negociado de Reino Unido-Gibraltar, que supervisa los preparativos para una eventual imposibilidad de alcanzar un acuerdo en las negociaciones del Tratado con la Unión Europea, se ha vuelto a reunir este lunes.

La reunión, celebrada de forma telemática, ha estado presidida conjuntamente por el viceministro principal, Joseph García, y el nuevo ministro británico para Europa, Chris Heaton-Harris, en la que fue su primera cita. García agradeció a Heaton-Harris la estrecha colaboración y trabajo con el Gobierno del Reino Unido en muchos ministerios, que ha incluido la cofinanciación de varios programas en Gibraltar. El ministro expresó su deseo de visitar Gibraltar para conocer mejor la situación sobre el terreno.

El trabajo de la Junta ha abarcado una serie de áreas que incluyen proyectos de infraestructura diseñados para proporcionar resiliencia, tareas legislativas con el objetivo de proporcionar un nuevo marco jurídico internacional fuera de la legislación de la UE y trabajos relacionados con asuntos prácticos como documentos y procedimientos.

El Gobierno reitera que sigue trabajando de forma constructiva para lograr un tratado que establezca la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea y que éste es el resultado preferido. Sin embargo, en caso de que no haya acuerdo, "es importante que tanto las empresas como los ciudadanos sigan informándose sobre el impacto que esto tendría en los ámbitos que les conciernen".

El Gobierno recuerda que ya ha publicado un folleto titulado Preparativos para un Brexit sin acuerdo, que se distribuyó a todos los hogares de Gibraltar y que también está disponible online. En él se exponía la postura en el periodo previo al Acuerdo de Retirada. Ese trabajo se actualizó cuando el periodo de transición llegó a su fin el 31 de diciembre de 2020. Se han publicado una serie de nuevas Notas Técnicas sobre diversos temas con el fin de informar mejor a la población sobre cualquier medida que pueda tener que tomar. A lo largo de los años, estas Notas Técnicas han abarcado ámbitos como los pasaportes, los documentos de identidad, la salud, los pasaportes para animales de compañía, los permisos de conducir, la financiación de la UE y, más recientemente, el 31 de diciembre de 2021, la nueva prórroga de las medidas puente españolas a medida que avanzan las negociaciones.

Esta información sigue estando disponible en la sección titulada Brexit de la web del Gobierno de Gibraltar. El Ejecutivo señala que los ciudadanos han respondido muy bien y ha tomado las medidas oportunas cuando ha sido pertinente y cuando se le ha pedido que lo haga. Los interesados pueden realizar cualquier otra solicitud o pedir una aclaración a la línea directa de correo electrónico brexit@gibraltar.gov.gi.

Además de este considerable volumen de información pública, ya se han realizado por separado sesiones informativas sobre el impacto de un desenlace no negociado con el líder de la oposición, la Comisión Selecta sobre el Brexit del Parlamento de Gibraltar, la Cámara de Comercio, la Federación de Pequeñas Empresas, el Consejo del Centro Financiero y la Asociación de Juego y Apuestas de Gibraltar (Gibraltar Betting and Gaming, GBGA). Estas sesiones, que han tenido una duración de hasta dos horas con preguntas incluidas, han estado supervisadas por el Viceministro Principal junto con el Coordinador de Contingencias Civiles, Ivor López. Su objetivo ha sido explicar primero los retos y luego las medidas de mitigación que se han puesto en marcha en caso de que no sea posible concluir un tratado.

Sigue siendo importante, sin embargo, entender que hay áreas en las que no es posible una atenuación y en las que el resultado, en un escenario de un desenlace no negociado, simplemente plasmaría lo que significa ser un tercer país fuera de la Unión Europea. Esto conllevaría procesos y procedimientos distintos a los que estamos acostumbrados en nuestras relaciones con la UE, que probablemente serían más engorrosos, burocráticos y lentos. Por citar un ejemplo, habría que sellar todos los pasaportes a la entrada y salida del espacio Schengen, no sólo de España.

El Viceministro Principal explicó que el Gobierno seguirá trabajando en colaboración con el Reino Unido en las dos líneas de trabajo diferentes, por un lado para conseguir un acuerdo y, por otro, para planificar las consecuencias que tendría no alcanzarlo. “Ni que decir tiene que el Gobierno sigue plenamente comprometido con lograr un resultado positivo en forma de tratado que se base en el Acuerdo de Nochevieja celebrado, junto con el Reino Unido y España, el 31 de diciembre de 2020", añadió.