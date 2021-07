Picardo acoge con satisfacción el rechazo de Reino Unido al mandato de la UE sobre Gibraltar

El Gobierno de Gibraltar celebra la postura "sumamente clara" sobre el mandato de negociación de la UE esgrimida por el ministro de Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, en su primera reunión con el nuevo ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, celebrada este miércoles. Raab indicó que el mandato de la Comisión Europea, que entre otros asuntos recoge una nivelación de impuestos a ambos lados de la Verja y el control español en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar, socava la soberanía del Peñón.

El Ejecutivo que encabeza Fabian Picardo también acoge con satisfacción los comentarios de José Manuel Albares en los que se compromete con el Acuerdo de Nochevieja y reconoce que el potencial Tratado entre el Reino Unido y la UE sobre Gibraltar sería bueno, no solo para el Campo de Gibraltar, sino también para Gibraltar. "La postura de los Gobiernos del Reino Unido y de Gibraltar está plenamente unida y compenetrada", afirma el Gobierno gibraltareño.

"El Gobierno y el pueblo de Gibraltar nunca aceptarán un Tratado que se parezca en modo alguno al mandato emitido por la Comisión Europea. Este va más allá del delicado equilibrio alcanzado en el Acuerdo de Nochevieja en cuestiones muy sensibles y resulta inaceptable para el Gobierno como base para la negociación", indica el Ejecutivo del Peñón.

Al respecto, Picardo ha declarado: “El Gobierno de Gibraltar y el Reino Unido están totalmente alineados sobre esta cuestión. Quisiera trasladar mi más sentido agradecimiento al ministro de Exteriores [de Reino Unido] por haber estipulado tan claramente la postura del Reino Unido, que está en plena sintonía con la nuestra. Nadie debería creer que estaríamos dispuestos a aceptar lo estipulado en el borrador del mandato de negociación de la UE. Ni siquiera estaremos dispuestos a aceptar nada que se acerque a lo que está estipulado".

"Gibraltar mantiene su pleno compromiso con el Acuerdo de Nochevieja. El Reino Unido ya ha declarado que también continúa estando totalmente comprometido. No obstante, la noción de que agentes de las fuerzas del orden españolas pudiesen estar presentes en nuestro territorio, en nuestro puerto o en nuestro aeropuerto, es algo que el pueblo de Gibraltar no aceptará. No se trata de una cuestión sujeta a matizaciones o a negociación: se trata de una línea roja innegociable. Lo he repetido a lo largo de este proceso y no cambiaré ni mi parecer ni mi postura. El Consejo de Ministros en su conjunto no cambiará la postura de Gibraltar. Cualquiera que quiera argumentar lo contrario o pensar que puede negociar al respecto lleva este proceso a un callejón sin salida", afirma Picardo.

El ministro principal asegura que la mayoría del resto de partes del mandato de la UE "son igualmente inaceptables respecto de cuestiones relacionadas con el asilo, la residencia, etc. El mandato tiene demasiadas partes problemáticas para constituir los fundamentos para la negociación exitosa de un Tratado".

"Por ese motivo, acojo con gran satisfacción las declaraciones realizadas ayer por José Manuel Albares en Londres en las que compromete de nuevo a España con los términos del Acuerdo de Nochevieja y, en concreto, con los aspectos relativos a Frontex. Tenemos mucho trabajo por delante para poder materializar en un Tratado entre el Reino Unido y la UE el entusiasmo y el optimismo con el que se acogió el Acuerdo de Nochevieja en Gibraltar y en la región que nos rodea", indica Picardo, que espera que no se desaprovechen "las oportunidades históricas que el Acuerdo de Nochevieja presenta para Gibraltar y el Campo de Gibraltar”.