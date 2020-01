Picardo espera trabajar con el nuevo Gobierno de España por una frontera fluida

Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, se ha mostrado dispuesto en su discurso de Año Nuevo a trabajar con el nuevo Gobierno de España "en el beneficio mutuo de los ciudadanos de ambos lados de la frontera".

"Observamos los acontecimientos políticos en la vecina España y vemos que puede haber un Gobierno de PSOE-Podemos en España mañana por la tarde. Una relación futura sensata y responsable es, después de todo, un componente clave para limitar las fricciones en nuestra frontera con la Unión Europea", indicó el mandatario yanito.

Como ya indicó el viceministro principal, Joseph García, Picardo señala que su Gobierno "está dispuesto a abandonar la negociación del Brexit si los términos propuestos no favorecen a Gibraltar o no respetan nuestras líneas rojas". No obstante, Picardo se muestra optimista. "Creo que Gibraltar encontrará una unidad de propósito en 2020. Compartiremos un propósito nacional. El propósito de lograr un buen acuerdo para Gibraltar en nuestra futura relación con Europa, así como la determinación de rechazar uno malo", explicó.

Picardo explicó que cualquier negociación para Gibraltar "se llevará a cabo por parte de un equipo gubernamental gibraltareño separado y distinto", que estará dirigido por Picardo o García. "Esas negociaciones deben basarse en el reconocimiento y el respeto mutuos y en el entendimiento de que nunca se podrá imponer nada a Gibraltar. Porque nosotros, en nuestro Parlamento, disfrutaremos de un veto total sobre cualquier acuerdo o arreglo en relación con Gibraltar", destacó el ministro principal.