Picardo pide a los gibraltareños confianza en la gestión del Brexit de su Gobierno

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, pide a los llanitos que ignoren las "tradicionales reivindicaciones de soberanía" hechas desde España y que confíen en que el Gobierno de Gibraltar "cumplirá, incluso en medio de una pandemia".

“Estamos en el meollo de las negociaciones sobre el Brexit para antes de que finalice el año, y como dije en el Día Nacional, este es un ámbito en el que el Gobierno de Gibraltar, encabezado por mí, no cederá ni un ápice. Se leen reportajes en los periódicos españoles, y en algunos periódicos europeos, que se presentan las reivindicaciones españolas [sobre la soberanía], lo que ellos desearían. No hagan ningún caso. Nunca aceptaremos nada en las negociaciones que diluya la soberanía, la jurisdicción o el control británicos sobre Gibraltar. Somos duros, somos los halcones. No permitiremos que se nos escape nada", señala Picardo.

"Por favor, no caigan en la trampa que están cayendo algunos en las redes sociales de creer en la versión española de los acontecimientos. Confiad en vuestro gobierno, estamos aquí para luchar por nuestro Gibraltar, para defenderlo, y recordad que los halcones están ahora en el Gobierno", sentencia el ministro principal.