Gibraltar detecta once positivos por Covid y sube los casos activos a 168

Gibraltar mantiene la tónica de los últimos días y este martes ha sumado once nuevos positivos por Covid-19, lo que eleva la cifra de casos activos por el virus a 168 personas. De los once nuevos contagios, diez son residentes y la mitad están vacunados, aunque uno de lo positivos aún no ha confirmado su estado de vacunación.

Las autoridades sanitarias del Peñón tan solo han registrado un alta esta jornada. Las cifras totales de la pandemia en la Roca arrojan 5.780 [+11] contagios, 5.510 [+1] recuperaciones y 168 [+10] casos activos. Los Servicios de Residencia para la Tercera Edad se mantiene libres de Covid y el número de personas en autoaislamiento aumenta hasta 194 [+10].

La situación de los hospitalizados sigue igual una jornda más con tres enfermos en planta Covid y ninguno en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Gibraltar prosigue con su campaña de administración de la tercera dosis de refuerzo que ya han recibido 4.070 personas [+356]. El total de vacunas administradas en el Peñón asciende a 83.825 [+369].