Gibraltar construirá un nuevo Teatro Nacional

El Gobierno de Gibraltar construirá de un nuevo Teatro Nacional en el John Mackintosh Hall. El proyecto abarca el núcleo central del John Mackintosh Hall, que alberga el teatro actual. Este será desmontado, y, junto con el área que no alberga el anexo a Gibraltar College, será reemplazado por la nueva instalación. El teatro incluirá un auditorio con aforo para más de 900 personas, un escenario con una amplitud de más de 13 metros de ancho, con grandes áreas para bastidores, además de un telar, elemento ausente en los actuales teatros de Gibraltar.

La entrada a John Mackintosh Hall a través de la calle Real y el patio no se verán afectados. El área del teatro no incluirá el Instituto de Secundaria Hebreo, situado en el extremo norte del lugar. Los cambios también incluirán una biblioteca más espaciosa y otras mejoras en diversas áreas, que permitirán consolidar el papel actual del John Mackintosh Hall como centro cultural.

La utilización de esta ubicación antes que la de la sala Queen’s Cinema, propuesta anteriormente, reducirá el coste del proyecto, mejorará las instalaciones existentes en una ubicación más céntrica y permitirá dedicar Queen’s Cinema a otros usos.

El Ministro de Cultura, Steven Linares, comentó: “Estamos desarrollando excelentes instalaciones para la comunidad deportiva y mantenemos el mismo compromiso de elevar la gran familia de las Artes Escénicas en Gibraltar a un nivel aún más alto que el actual”.

El Ministro de Educación, John Cortés, que antes de dedicarse a la política actuó de forma habitual sobre los escenarios, añadió: “Como firme defensor de las Artes Escénicas, estoy muy ilusionado por este proyecto. Se trata de un concepto realista y viable que ofrecerá un teatro en el corazón de la ciudad, a la vez que nuestro centro cultural. Esto representa una noticia excelente para todos los artistas y amantes del teatro en Gibraltar. Me siento impaciente por subir a ese escenario”.