Gibraltar marca distancias y niega que haya un texto cerrado para regular su relación con la UE

El Gobierno de Gibraltar marca distancias sobre la situación de la negociación del acuerdo para regular la relación entre la UE y el Peñón tras el Brexit y niega que exista un documento sobre la mesa, tal y como había apuntado el viernes el secretario de Estado para la UE, Pascual Navarro.

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha remachado la existencia de líneas rojas por parte gibraltareña, además, al valorar que dicho acuerdo solo podrá alcanzarse "si la propuesta es segura para Gibraltar".

"Ya está todo encima de la mesa y la negociación tiene que concluir. Efectivamente tenemos que llegar a un acuerdo, lo lógico es antes de fin de año; es lo que confiamos todos", dijo el viernes en Bruselas Pascual Navarro a su llegada a una reunión de Asuntos Generales de la UE.

Navarro defendió que "no hay ningún punto bloqueado" en las negociaciones y que en la última ronda de contactos que tuvo lugar en Bruselas hace una semana permitió a los europeos presentar una propuesta de acuerdo "que está encima de la mesa".

Frente a esta visión del estado del proceso, el Ejecutivo gibraltareño ha asegurado en un comunicado que "no hay textos acordados a la espera de poner los puntos sobre las íes" sino los documentos con las posturas de todas las partes.

No obstante, desde Gibraltar apuntan que el proceso continúa "de forma muy positiva" mientras que se sigue trabajando "sin fisuras" junto al Gobierno de Reino Unido "con el fin de poder acordar los textos con la Unión Europea lo antes posible, pero sólo si los principios, la sustancia y los textos son seguros para Gibraltar".

“Tengo claro que todas las partes están poniendo mucho empeño y buena fe en tratar de finalizar este importante tratado entre el Reino Unido y la UE lo antes posible, de una manera que sea aceptable para todas las partes relevantes. Se están desplegando grandes recursos para intentar llegar a un acuerdo. Todos somos optimistas y positivos en nuestras perspectivas", ha valorado Picardo.

El máximo responsable político del Peñón ha recalcado que "hay elementos en los que podemos estar ampliamente de acuerdo en esta fase de estas largas y arduas negociaciones. Esperamos poder poner los puntos sobre las íes en el texto relativo a todos los aspectos de la futura relación de Gibraltar con la UE en el momento adecuado. Por el bien y los intereses de los ciudadanos de ambos lados esperamos que este proceso se produzca más pronto que tarde. Pero aún no estamos ahí".

Picardo ha instado a los gibraltareños a no confiar en fuentes que no sean el propio Gobierno que encabeza. "El pueblo de Gibraltar puede estar seguro de que el Gobierno de Gibraltar proporcionará información completa, correcta y precisa tan pronto como pueda y no debe confiar en ninguna otra fuente de información a la hora de hacer valoraciones sobre los avances en este asunto”, ha dicho.