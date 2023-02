Gibraltar mantiene el nivel de amenaza moderado tras no detectar riesgo terrorista

Gibraltar ha decidido mantener el nivel de amenaza moderado, que decretó el pasado 26 de enero tras el ataque yihadista en Algeciras, al considerar que no existen riesgos sobre el Peñón. El Consejo de Contingencia de Gibraltar ha mantenido una reunión este miércoles en el número 6 de Convent Place en el que ha revisado asuntos de seguridad y contingencia civil.

La reunión ha estado copresidida por el gobernador, David Steel, y por el ministro John Cortés en representación del ministro principal, Fabián Picardo. También ha asistido la ministra de Contingencias Civiles, Samantha Sacramento.

En la apertura, el gobernador expresó, en nombre de los presentes, sus condolencias a todos quienes están sufriendo la tragedia que se está produciendo en Turquía y Siria por los recientes terremotos. El consejo consideró que no se ha producido cambio alguno en cuanto al nivel de amenaza y que la posibilidad de un atentado terrorista no ha cambiado, ya que no hay información específica que sugiera una amenaza directa contra Gibraltar.

El consejo reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos meses, en los que los servicios de emergencia y otros organismos de respuesta hicieron frente a una serie de incidentes importantes como el incendio del túnel de Power's Drive y el impacto que tuvo en las operaciones de producción de agua de AquaGib; la colisión del granelero OS 35 con el metanero Adam LNG; y el fallecimiento de la Reina Isabel. Las autoridades gibraltareñas resaltaron el trabajo de los Servicios de Emergencia en respuesta a estas situaciones tan destacadas y coincidentes "fue ejemplar y digno de crédito" para Gibraltar.

El consejo examinó la situación tras el reciente ataque en Algeciras y determinó que no existe ninguna amenaza para Gibraltar en relación con ese incidente. El consejo reiteró las condolencias de Gibraltar a los familiares y amigos de las víctimas, así como su solidaridad con el pueblo de Algeciras.

Este organismo seguirá atento a la información sobre amenazas en relación con Gibraltar y aseguró que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Peñón seguirán tomando las medidas necesarias para mantener a salvo a la población.