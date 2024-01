Landaluce pide "cordura" después de que Bossano llamara a los jóvenes a convertirse en "guerrilleros" si Gibraltar está "en peligro"

El alcalde de Algeciras y senador del PP, José Ignacio Landaluce, ha pedido "cordura" tras el encendido discurso que lanzó el ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de Gibraltar, el veterano político socialista sir Joe Bossano, a los jóvenes gibraltareños durante un festival de música electrónica el pasado viernes en el que los instó a transformarse en "guerrilleros" cuando el Peñón esté "en peligro". "Debe imperar la cordura, la sensatez y no incitar a ningún acto de violencia", indicó Landaluce.

"Son declaraciones preocupantes, tal vez hechas en un contexto de Navidad y no hay que valorarlas, pero también es verdad que está habiendo muchos movimientos militares de ejercicios de la Royal Navy especialmente, incluso en las calles de Gibraltar. Eso al final crea una situación que puede incitar a tomar alguna postura que no es lógica ni sensata", afirmó el primer edil algecireño.

Landaluce recordó el contexto que se vive entre España y el Peñón, que siguen junto a la Unión Europea la negociación para establecer la relación de la Roca con el territorio europeo tras el Brexit. "Vivimos en paz, en armonía y en tranquilidad, con unas reclamaciones que hacemos una comunidad a la otra, pero eso no significa que no estemos en el mismo bando, en la OTAN y que seamos aliados y amigos. Debe imperar la cordura, la sensatez y no incitar a ningún acto de violencia, que por desgracia está soportando el mundo con tantísimo sufrimiento", sentenció el regidor.

Keith Azopardi, líder del GSD, partido de la oposición en Gibraltar, también criticó el mensaje de Bossano: "Sus comentarios me parecieron profundamente inapropiados y anacrónicos. Una invitación a los jóvenes a convertirse en guerrilleros o una llamada a las armas estaba totalmente fuera de lugar en la fiesta de celebración de Año Nuevo y fuera de tono con el futuro estable que a la gente le gustaría ver y esperar para sus hijos. No era el tipo de consejo que mucha gente esperaría que un ministro diera a nuestros jóvenes y mucha gente cuestionará el juicio de hacer esos comentarios destemplados o incluso dar cualquier discurso cuasi-político en ese evento", indicó en el perfil de Facebook del GSD.