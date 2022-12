"El cierre de la Verja causó heridas que todavía no se han cerrado del todo"

En aquel 1982, un linense se convirtió en una de las personas más buscadas por los periodistas. Le hicieron entonces "mil entrevistas, hasta de la televisión de Arabia Saudí", recuerda con una sonrisa. El hombre de La Línea que vivió más directamente el proceso de reapertura de la Verja se llama Juan Carmona, ahora es abogado en Sotogrande, pero entonces era alcalde de la ciudad por el PSOE.

-¿Cómo recuerda el día de la reapertura?

-No es solo un día, sino todo el tiempo que estuvimos trabajando para llegar a él. Mi principal objetivo como alcalde en el año 80 fue conseguir que se volviera a la normalidad. El cierre había sido un disparate, un gran error del gobierno de Franco que hizo mucho daño en los dos lados porque alejó a los gibraltareños de España y causó heridas que todavía no se han cerrado del todo. Desde el año 80 nos dedicamos a intentar convencer a los sucesivos gobiernos que dieran un paso que era inevitable, porque si España quería incorporarse a la Unión Europea, que no se llamaba así todavía, tenía que tener en cuenta que Gibraltar ya lo era. ¿Pretendes incorporarte a una organización y tienes bloqueado un territorio que pertenece a esa organización? Es impensable. Lo mismo con la OTAN. Gibraltar ya era base y España no estaba dentro, pero quería estar. ¿Cómo vas a tener cerrado el acceso? Era absurdo.

-Pero no fue solo un problema político.

-No, estaba la cuestión de dos poblaciones que habían vivido en íntimo contacto y colaboración durante cientos de años. Los lazos familiares, el comercio, los puestos de trabajo, etcétera, etcétera, que se habían roto.

-¿Cuándo se decide terminar con esa situación?

-Con el Gobierno de Adolfo Suárez no podía siquiera intentarlo porque estaba muy mediatizado por los poderes fácticos, que eran los mismos de Franco todavía. Con Calvo Sotelo se intentó y el propio presidente se comprometió a abrir la Verja, pero surgió una guerra que nada tenía que ver con nosotros, la de las Malvinas, y lo frustró todo. Me acuerdo de sus palabras exactas: 'Ese es un conflicto distinto y distante'. Pues, siendo así, cambió la fecha prevista para la apertura, que era el 20 de abril.

-¿Cómo lo vivió?

-Unos cuantos días antes me llamó a mi casa el ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca, para decirme que no podía ser, que nosotros de alguna forma estábamos apoyando a Argentina y en cualquier caso no podíamos dar ningún paso que se interpretara como una forma de entendimiento con Inglaterra. Yo le dije: 'José Pedro, la que se va a liar va a ser grande', porque La Línea esperaba como agua de mayo la apertura. Ese mismo año ganó el PSOE las elecciones, el 28 de octubre, y en el primer Consejo de Ministros que celebró Felipe González se tomó la decisión de abrir la Verja.

-Y ¿a partir de ahí?

-Tampoco fue fácil. Felipe González y Fernando Morán, que era su ministro de Exteriores, también tuvieron que pelear duro con los poderes fácticos. Recordemos que poco tiempo antes había habido un intento de golpe de Estado. Para el Ejército español y para el Ministerio del Interior de aquella época hablar de abrir la Verja era muy complicado.

-Es difícil creer ahora que una medida así tuviera oposición.

-No tenía sentido. Incluso el que odiaba Gibraltar, que le caía fatal quería estar en la Unión Europea y la reapertura era imprescindible para lograrlo. Sin embargo, en el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, a los viejos diplomáticos les parecía aquello un sacrilegio. Tuvimos que luchar mucho. Yo personalmente estuve tres años de gestiones para conseguir que la gente entendiera que esto tenía que cambiar.

-¿Aquellas expectativas se han cumplido?

-Bueno, es un proceso largo en el que todavía estamos. Se está negociando cuál va a ser el estatus de Gibraltar ante la Unión Europea después del Brexit. Hay obstáculos que todavía no se han resueltos. Pero en general la lectura es muy positiva desde cualquier punto de vista. Para empezar, la social. Había muchas familias divididas. Además, la recuperación de la economía en los dos lados, la de La Línea y la de Gibraltar, que tira de su fuerza de trabajo desde el principio.

-Eso ha cambiado poco.

-Hay algo que sí. En aquellos primeros tiempos de la apertura esa mano de obra era de gente poco cualificada pero con el tiempo eso ha cambiado. Ahora hay miles de ingenieros, informáticos, técnicos, médicos que trabajan en Gibraltar. Ya no es gente que va a limpiar.

-¿Cree posible eso de derribar la Verja?

-Pienso que sí. Lo que se negocia es precisamente esa relación de Gibraltar con la Unión Europea y la voluntad es suprimirla. Hay que tener en cuenta que la Verja no es un técnico jurídico ni técnico, es una frontera. La Verja es control de todo. Si se quita, el paso de personas ya no estará ahí, sino en el puerto y en el aeropuerto. Pero es que además hay un tráfico de mercancías que genera una actividad aduanera que hay que ver cómo se hace. Es muy complejo.

-De ahí que la negociación se demore.

-El objetivo, por lo que sé, es acabar antes de fin de año. Los puntos que quedan son espinosos, pero tres de ellos se pueden resolver fácilmente porque son más técnicos que otra cosa. La cuestión son los, digamos, más sentimentales.