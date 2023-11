Gibraltar no quitará puntos a sus conductores por las infracciones cometidas en España

Las infracciones cometidas en España por conductores gibraltareños que utilizan vehículos matriculados en el Peñón no conllevan pérdida de puntos al no figurar en el historial de los titulares de un permiso de conducir llanito. La GBC, la televisión pública gibraltareña, recoge que el Gobierno ha confirmado que estas sanciones no tendrán efecto en los puntos a que a raíz de las multas recibidas en Gibraltar por infracciones por exceso de velocidad cometidas en España.

La semana pasada, la GBC informó de que habían llegado cientos de multas a los domicilios de los gibraltareños que han cometido infracciones de conducción en España gracias al intercambio de datos entre Madrid y Londres. Sin embargo, sólo si un agente gibraltareño descubre a un conductor español conduciendo con exceso de velocidad o estacionando incorrectamente en Gibraltar, puede multarlo en el acto. Pero si la infracción es captada por una cámara no podrá remitirle ninguna sanción a su hogar.

En respuesta a las preguntas del GBC sobre el asunto, el Gobierno gibraltareño afirmó que su prioridad para llegar a un acuerdo tras el Brexit era el reconocimiento de los permisos de conducir llanitos en España.

Dicho convenio está respaldado por una infraestructura de la tecnología de la información que permite la transferencia de datos, pero que actualmente no existe un enlace en el Reino Unido a través de la cual Gibraltar pueda solicitarlos sobre los conductores españoles. Espera poder hacerlo en un futuro.

El Gobierno dice que está explorando formas en las que podría ayudar a la Royal Gibraltar Police a perseguir a los infractores que utilizan vehículos matriculados en España en Gibraltar.

El carné de conducir por puntos se introdujo en el Peñón en octubre del año pasado. Los puntos de penalización varían de 1 a 10, dependiendo de la gravedad de la infracción. Estos se acumulan y tienen una validez de tres años. La acumulación de 12 puntos de penalización dentro de un período de tres años descalificará automáticamente a una persona para conducir durante seis meses. Además, se aplica un umbral inferior de 7 puntos de penalización a una persona que conduce con una licencia de aprendizaje o que ha tenido una licencia de conducir completa durante menos de dos años.