Un Brexit duro obligaría a 300.000 británicos a acreditar su residencia en España

El subsecretario de Trabajo del Ministerio de Empleo, Raúl Riesco, avanzó este jueves que el personal de las oficinas de extranjería se reforzará si finalmente se produce una salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo, ya que en España viven alrededor de 300.000 británicos que tendrían que acreditar debidamente su residencia.

Durante la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos de 2019 del Ministerio de Trabajo, Riesco explicó que es una de las medidas que el Gobierno está preparando dentro del plan de contingencia que planea aprobar en febrero mediante decreto ley para hacer frente a un Brexit duro.

Respecto a los derechos laborales, sanitarios y de pensiones de los trabajadores españoles en el Reino Unido –entre los que se incluyen los empleados en Gibraltar– y de los británicos en España, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, explicó que la relación entre ambos países es “intensa y sólida”, y confió en que se llegue a un acuerdo bilateral.

Valerio también lanzó un mensaje de tranquilidad y anunció que “en su momento y si es necesario”, el Gobierno aprobará un real decreto-ley para adoptar las medidas pertinentes. La ministra afirmó que los trabajadores van a seguir pudiendo ejercer los mismos derechos en el Reino Unido y viceversa.

“Lo ideal para mí, lo que me gustaría, es que Reino Unido se quedase en la Unión Europea, porque en el Siglo XXI la unión es importante y cuanta más unión, mejor”, añadió la responsable de Empleo tras recordar que el Gobierno está trabajando ya en planes de contingencia ante esta situación, incluso si no hay un acuerdo razonable de salida.

Valerio también resaltó que España y Reino Unido tienen una relación tan “intensa, larga y sólida” que, aunque se materialice el Brexit, “se va a seguir trabajando de forma conjunta y se van a seguir garantizando los derechos laborales, de Seguridad Social, sanitarios y de todo tipo tanto de los españoles que vive en Reino Unido como de los británicos que residen en España”.

En la misma línea, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, admitió que es “negativo” que uno de los “pilares” de la Unión Europea como es el Reino Unido salga y solicitó que se celebre un segundo referéndum.

“Queremos que el Reino Unido no hubiera salido de la UE e incluso diría por favor que haya un segundo referéndum, pero si han decidido salir es una mala noticia para la UE”, apostilló, por lo que espera que si finalmente se mantiene la salida, no hay un segundo referéndum y no una retirada de la petición, el Reino Unido se vaya de la Unión con un acuerdo para el que, matizó, aún hay tiempo hasta el 29 de marzo.

En desayuno informativo de la Ser, el ministro apostilló que “en el peor de los supuestos, desde hace meses”, el Gobierno trabaja con una comisión sobre el Brexit y que tiene unos planes de contingencia “preparados y dispuestos para hacer frente a una hipotética salida sin acuerdo”, ya que reconoció que ese “sería el peor de los escenarios”.