"El ganador se queda con Gibraltar", la publicación que ha borrado una casa de apuestas tras las quejas de Picardo

La casa de apuestas deportivas Paddy Power ha eliminado este domingo una publicación de sus redes sociales en la que bromeaba con la final del Mundial femenino de fútbol, que enfrentaba a España e Inglaterra, sobre Gibraltar. "España, hagámoslo interesante. El ganador se queda con Gibraltar", señalaba el tuit, retirado después de recibir quejas de varios gibraltareños, entre ellas las del ministro principal, Fabian Picardo, porque la encontraban "ofensiva".

La GBC, la televisión pública gibraltareña, indica en su web que la publicación en X (anteriormente Twitter) bromeaba sobre que ambas selecciones se apostaran Gibraltar en la final del Mundial femenino de fútbol. La publicación generó una serie de quejas de los gibraltareños, incluido Picardo.

"Oye, Paddy Power, puede que te suene gracioso. Es ofensivo para el buen pueblo de Gibraltar que bromees sobre nuestra patria. Este es nuestro hogar. No es de nadie para reclamar y de nadie para dar. De todas formas, no podrías permitirte pagar esta apuesta, así que no apuestes lo que no puedes permitirte", indicó.

Picardo también publicó capturas de pantalla de la publicación y su respuesta en Facebook e Instagram.

Paddy Power, con sede en Irlanda y Malta, no hizo ningún comentario, pero eliminó su publicación original.