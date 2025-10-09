Las Fuerzas Aéreas del Reino Unido buscan reclutas en Gibraltar

El equipo de reclutamiento de la Royal Air Force (RAF), en colaboración con la RAF de Gibraltar, ha desarrollado durante los dos últimos días en Gibraltar una serie de actividades informativas dirigidas a estudiantes y al público general con el objetivo de dar a conocer las oportunidades profesionales y de formación que ofrece la Fuerza Aérea británica.

La ronda de reclutamiento comenzó en Bayside School, donde los representantes de la RAF mantuvieron encuentros con alumnos de Bayside School, Westside School y Gibraltar College. En total, cerca de 400 estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la amplia gama de especialidades disponibles, que incluyen áreas como ingeniería, logística, ciberdefensa y atención sanitaria.

Durante las charlas, los reclutadores compartieron experiencias personales, explicaron los beneficios del servicio y resolvieron dudas sobre educación, formación y desarrollo profesional dentro de la RAF. La jornada concluyó con una sesión interactiva en la que los estudiantes pudieron formular preguntas y descubrir cómo la RAF promueve valores como el liderazgo, el trabajo en equipo y el crecimiento personal.

El segundo día, el equipo de reclutamiento instaló un punto informativo frente a la Catedral de Santa María la Coronada, donde atendieron a numerosos ciudadanos interesados en conocer los pasos para unirse a la RAF.

Entre las 11:00 y las 16:00 horas, el puesto recibió un flujo constante de visitantes, muchos de los cuales se interesaron por las nuevas oportunidades que ofrece la RAF tras la ampliación de los límites de edad para el alistamiento, ahora comprendidos entre los 16 y los 48 años. Esta medida ha abierto la puerta tanto a jóvenes que buscan su primer empleo como a adultos que consideran la RAF como una segunda carrera profesional.

El Teniente Coronel (Wing Commander) Tom Harvey destacó el valor estratégico de estas acciones: “Esta es la última de una serie de visitas de reclutamiento de la RAF desde el cambio en los criterios de elegibilidad a principios de este año, que permite a los candidatos unirse directamente desde Gibraltar. Gibraltar tiene una gran cantidad de talento al que la RAF no había tenido acceso anteriormente, por lo que visitas como esta realmente nos ponen en el punto de mira del público y presentan a la RAF como una fantástica oportunidad profesional”.

El Suboficial (WO) Ben Howarth subrayó la excelente acogida de la iniciativa: “La respuesta tras cada visita ha sido tremenda y refleja la imagen positiva que tiene el ejército en Gibraltar. Aprovecharemos este impulso hasta 2026. Si alguien quiere saber más, no dude en ponerse en contacto conmigo en la RAF Gibraltar”.