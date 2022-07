El fuego del túnel de Gibraltar sigue activo después de 24 horas

El fuego que se inició dentro de uno de los túneles situados detrás de la antigua incineradora de basuras entre Harley Street y Dobinson Way el pasado martes 26 de julio sigue activo más de 24 horas después de que se declarase. El Servicio de Bomberos y Rescate de Gibraltar intentó acceder varias veces a las áreas afectadas dentro del túnel, pero tuvieron que retirarse debido al intenso calor y la inestabilidad de las estructuras internas del túnel.

El Servicio de Bomberos y Rescate de Gibraltar (GFRS por sus siglas en inglés) indica en su cuenta de Twitter sobre las 12:25 que los equipos que luchan contra el incendio del túnel progresan lentamente.

"Las cuadrillas de bomberos abordaron el incendio durante todo el día en condiciones extremadamente calurosas y difíciles, con una visibilidad casi nula. Se han hecho buenos progresos y el fuego ha sido extinguido en la bóveda 3 del túnel. Los bomberos están trabajando activamente para obtener acceso directo a la siguiente sección, la bóveda 4, en la que se cree que el fuego restante está contenido", señala en un comunicado el Servicio de Bomberos y Rescate de Gibraltar.

La emisión de humo ha mejorado significativamente a lo largo de la tarde de este miércoles, lo que para el Servicio de Bomberos supone una "señal positiva" de que los trabajos para su extinción están funcionando y no hay indicios de que el fuego se haya extendido más allá de la bóveda 4.

Aunque se ha producido un derrumbe importante más abajo en el túnel, los bomberos señalan que no hay pruebas en este momento de que haya causado algún daño a la infraestructura del túnel. Una de las prioridades a lo largo del día ha sido salvaguardar la planta de ósmosis inversa de AquaGib que se encuentra en las inmediaciones. "No ha habido ningún riesgo para la planta en sí y, por el momento, no hay pruebas de daños en ninguna de las infraestructuras de la planta", señalan los bomberos.

La Policía Real de Gibraltar mantiene cortada desde ayer la carretera desde Both Worlds hasta la rotonda de la Mezquita en Europa Point para los peatones, ciclistas o vehículos.

El jefe de Bomberos, Colin Ramírez, ha indicado: “Se han hecho buenos progresos a lo largo del día y los bomberos han extinguido con éxito el fuego en una sección del túnel y están trabajando para acceder directamente a la siguiente. Los equipos del GFRS han trabajado en condiciones muy difíciles, sin visibilidad y con temperaturas de hasta 120 grados. La seguridad y el bienestar de nuestros bomberos es la primera prioridad, y el riesgo significativo de colapso en el túnel, junto con las condiciones de calor extremo, han obstaculizado el progreso. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles sinceramente y elogiarles por su profesionalidad y sus incansables esfuerzos”.

La causa del incendio sigue sin estar clara, pero la columna de humo que emana indica una alta toxicidad, que dificulta las operaciones debido a su densidad. Hasta el momento han participado 20 bomberos y se ha establecido un cambio de turno escalonado con fines de apoyo y continuidad.

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, indicó en su cuenta de Twitter que "hay cosas dentro de los túneles, pero nuestros bienes más preciados no son las cosas, sino nuestra gente. A medida que continúen luchando contra este fuego feroz, todos rezarán y/o esperarán que nuestros bomberos se mantengan totalmente a salvo", además agradeció a todos los cuerpos y servicios implicados en su extinción.

Picardo también agradeció al alcalde de La Línea, Juan Franco, el ofrecimiento de recursos para ayudar a combatir el incendio. El ofrecimiento fue comunicado al jefe de Bomberos, que también mostró su agradecimiento, pero confirmó que la ayuda no era necesaria en este momento.