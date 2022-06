España reitera que solo la negociación con Reino Unido solucionará la "situación colonial" de Gibraltar

España ha reiterado este lunes en la sede de Naciones Unidas en Nueva York que solo la negociación con el Reino Unido conseguirá poner fin a "la situación colonial" de Gibraltar, teniendo siempre en cuenta "los intereses de la población del territorio".

En su intervención anual ante el Comité de Descolonización de la ONU, el embajador español, Agustín Santos, repitió que solo cabe una negociación entre Madrid y Londres para superar el estatus colonial de Gibraltar, mientras que el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, insistió en que "el pueblo gibraltareño" no aceptará ninguna solución propuesta en su nombre y sin su participación.

La sesión fue parecida a las celebradas en años anteriores sobre la cuestión, con ambas partes exponiendo sus posturas y sin intervención del Reino Unido, que incluso tras la situación creada con el Brexit -a lo que se opuso una mayoría de gibraltareños- no ha asistido, dejando la cuestión en manos de los gibraltareños.

Con respecto al Brexit, el embajador español recordó que España y el Reino Unido alcanzaron el 31 de diciembre de 2020 un entendimiento sobre Gibraltar que servirá de base a un posterior acuerdo hispano-británico sobre el Peñón, pero subrayó que "nada de lo dispuesto en dicho entendimiento implica una modificación de la posición jurídica de España con respecto a la soberanía y jurisdicción" en relación con el Peñón.

Santos recalcó que, más allá de la cuestión de la soberanía, España está dispuesta a "acuerdos con el Reino Unido que permitan esquemas de cooperación regional en beneficio directo de los habitantes de uno y otro lado de la Verja bajo la idea de una prosperidad compartida".

Picardo, que como en anteriores ocasiones y tras una pausa por la pandemia viajó expresamente desde Gibraltar para participar durante siete minutos ante este comité de la ONU, solicitó en varias ocasiones durante su discurso que Gibraltar sea eliminado de la lista de "territorios no autónomos", pues "nunca aceptaremos el estatus de meros observadores y que no somos un pueblo genuino con derechos a la libre determinación".

"No aceptaremos una resolución sobre nuestro futuro sin que podamos decir nada al respecto, y en cualquier caso eso no sucederá -insistió Picardo-: el Reino Unido ya ha dicho que no va a transferir la soberanía contra nuestros deseos, ni tampoco empezar negociaciones (con España)".