El embajador británico descarta un adelanto electoral y otro referéndum

El embajador del Reino Unido en España, Simon Manley, afirmó que las dimisiones son habituales en la política británica y por eso descartó ayer que pueda producirse un adelanto electoral en su país tras las de Boris Johnson y David Davis, ministros de Exteriores y del Brexit. En una conferencia-coloquio en BarcelonaManley destacó la elección del nuevo ministro, Dominic Raab, como una buena solución, y sobre el Brexit y las negociaciones con la UE afirmó: "Queremos que la UE sea un éxito. Queremos una relación estrecha con la UE y una UE fuerte".

Al preguntársele si considera que se está castigando al Reino Unido en las negociaciones del Brexit por haber decidido irse, dijo que espera que no sea así y añadió: "Tenemos que respetar la opinión de nuestro pueblo y trabajar para lograr un acuerdo que pueda ser en el interés de todos".

Manley apostó, en esta negociación, por "mirar al futuro y pensar qué relación queremos todos entre Reino Unido y la UE", confiando en que será una relación estrecha y positiva para alcanzar acuerdos por la seguridad y la prosperidad, en sus palabras.

Respecto a la posibilidad de un nuevo referéndum, afirmó que "no ve una posibilidad política de una nueva consulta" y aseguró que ahora la gran mayoría de los británicos quiere avanzar y lograr un acuerdo con la UE.

Manley opinó que un Brexit positivo para el Reino Unido no tiene por qué abrir la puerta a la salida de otros países de la UE y reflexionó que, con el nivel de esfuerzo administrativo y comercial que supone, no ve posible que otros países sigan su ejemplo: "Sé que la decisión de nuestro país no es la que muchos aquí hubiesen querido, pero es la realidad en la que estamos, seguiremos siendo amigos y aliados".