Tres detenidos en Gibraltar por un gran incendio en un colegio

La Royal Gibraltar Police ha confirmado tres detenciones en relación al incendio declarado en la madrugada del domingo 28 de marzo en la escuela Governor's Meadow School.

Se trata de tres gibraltareños, uno de ellos menor y los otros dos de 30 y 23 años, que han sido arrestados bajo sospecha de incendio provocado, después de que se llevara a cabo una orden de registro el martes por la mañana.

La investigación está en curso y se solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con la Policía. "No dejaremos piedra sin remover para responsabilizar a los responsables de comportamientos inaceptables. En casos como estos, la policía es el público y el público es la policía", ha escrito el inspector jefe Paul Chipolina en su cuenta de Twitter.

El ministro principal, Fabián Picardo, también ha reclamado la ayuda de los ciudadanos. "Excelente resultado hasta ahora para la @RGPolicia en esta investigación en curso. #Gibraltar no tolerará el vandalismo sin sentido. Pero recuerde que esta es una investigación en curso, por lo que si tiene información, ayude a la policía con los detalles", ha escrito.

Excellent result so far for @RGPolice in this ongoing investigation. #Gibraltar will not tolerate mindless vandalism. But remember this is an ongoing investigation - so if you have information, please assist the Police on the details in their tweet below: https://t.co/E9RAixZWaF