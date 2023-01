Detectado el primer caso de la variante Kraken de la covid en Gibraltar

La variante Kraken de la covid-19 ya ha llegado a Gibraltar. La oficina de Salud Pública del Peñón ha informado que el primer caso de esta cepa ha sido detectado a raíz de una toma de muestras la pasada semana.

Desde el gobierno gibraltareño aseguran que esta variante no ha sido la causante del reciente aumento de casos durante el mes de diciembre. En ese período se llegaron a contabilizar más de 20 casos en el plazo de una semana y se decretó el uso de mascarilla en residencias de mayores y el hospital.

En todo caso, no se descarta que la Kraken provoque una nueva oleada de infecciones. Esta cepa, por su parentesco con la Omicron, tendría más capacidad para evadir tanto la inmunidad natural como la adquirida. Aun así, se informa de que no hay indicios de que cause una enfermedad más grave o muertes.

Se mantienen las mascarillas

En respuesta a la llegada de Kraken a Gibraltar, el gobierno local asegura que se seguirá vigilando de cerca el desarrollo de la misma. Asimismo, continúa la obligatoriedad del uso de mascarillas en el Hospital de St Bernard y en las residencias de ancianos.

La Directora de Salud Pública, Helen Carter, ha declarado que quieren "tranquilizar" a los ciudadanos dejando claro que situaciones así son esperadas en el curso de la pandemia. También recomienda que, en caso de tener fiebre alta se queden en casa aunque sean negativos y que "por favor" no acuda a las residencias ni hospitales a visitar a otros pacientes.

En el complejo hospitalario se seguirá vacunando sin cita a quienes lo deseen para completar su pauta. Igualmente, la autoridad sanitaria hace hincapié en la importancia de realizarse pruebas ante cualquier posible síntoma de covid-19.