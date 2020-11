Gibraltar registra una cuarta muerte relacionada con el coronavirus

El Gobierno de Gibraltar ha confirmado este domingo el fallecimiento de un cuarto residente relacionado con la Covid-19. El fallecido es un hombre de entre 65 y 70 años, que también sufría de otros problemas de salud que lo hacían particularmente vulnerable a los peores efectos del coronavirus. El paciente murió este sábado por la mañana de una insuficiencia respiratoria como resultado de la neumonía provocada por la Covid-19.

El ministro principal, Fabian Picardo, ha indicado: "Es extremadamente triste tener que confirmar la pérdida de otro miembro de nuestra comunidad, una persona de poco menos de 70 años, demasiado prematuramente debido al Covid-19. Mis más sentidas condolencias a los amigos y familiares del fallecido, en nombre de todo el pueblo de Gibraltar. Aunque el número de casos activos en Gibraltar está en descenso, no podemos permitirnos bajar la guardia. Este temible virus está ahí fuera, y las noticias de hoy son un perturbador recordatorio de sus peores efectos, especialmente para los más vulnerables".

Para Picardo, la Covid-19 es "una terrible enfermedad para la cual aún no hay vacuna disponible y no hay cura. Aún no estamos fuera de peligro, a pesar de que una vacuna estará disponible en las próximas semanas y meses. Por favor, por lo tanto, hagan las cosas sencillas necesarias para ayudar a protegerse a sí mismos, a su familia y a sus amigos. Tengan especial cuidado si son vulnerables o entran en contacto con alguien que lo sea. Lávense las manos, manténganse a una distancia segura y usen una mascarilla donde sea necesario".