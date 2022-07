Gibraltar cortará el agua por las noches hasta que repare la tubería afectada por el incendio

El Gobierno de Gibraltar ha informado este viernes que cortará el suministro de agua potable mientras terminan las reparaciones de la planta de AquaGib afectada por el incendio ocurrido en uno de los túneles del Peñón. Las autoridades gibraltareñas confían en que los arreglos estén terminados en las próximas 48 horas en medio de una emergencia que ha agotado el agua embotellada tras las restricciones.

El viceministro principal, Joseph García, en calidad de ministro principal en funciones, ha convocado este viernes una nueva reunión de emergencia para tratar la interrupción persistente del suministro de agua potable en todo Gibraltar. La reunión celebrada en el Centro de Coordinación Estratégica, en el número 6 de Convent Place, es la sexta celebrada desde el martes. El ministro principal, Fabian Picardo, que se encuentra fuera de Gibraltar con su familia de vacaciones, ha estado continuamente en contacto desde la distancia.

El suministro eléctrico, según ha informado el Gobierno, ha sido reestablecido, no obstante, el suministro de agua a la planta de ósmosis inversa de AquaGib se ha visto afectado por el incendio del túnel ocurrido el martes 26 de julio, que junto al desprendimiento de rocas está afectando gravemente a su capacidad de generar agua potable.

Los daños en la tubería que suministra agua salada a la planta de ósmosis inversa han impedido llevar a cabo la potabilización. Se preveía que el agua potable almacenada duraría más tiempo, pero AquaGib notó un pico de consumo el miércoles por la noche que provocó una pérdida de presión del agua, como resultado de la cual el suministro al distrito sur y la parte alta de la ciudad se vio afectado el jueves por la tarde.

El agua se cortará cada noche entre las 00:30 y las 07:00 de la mañana tanto para ahorrar agua como para aumentar su presión. Dado los daños de la tubería por la que se suministra actualmente el agua, se está llevando a cabo reparaciones para reconducirla.

Los trabajos se estimaban que durarían cinco días pero tras los esfuerzos de la Oficina de Contingencias Civiles se prevé que esté reparado en 48 horas. Sólo está en funcionamiento una bomba en North Mole, cuya agua se destina prioritariamente al Hospital de Saint Bernard.

El Gobierno de Gibraltar y, en particular, la Oficina de Contingencias Civiles, está en contacto con AquaGib para seguir aplicando medidas hasta que la situación se normalice. Las autoridades ha establecido un plan para garantizar la continuidad del suministro de agua a todos los servicios esenciales de Gibraltar.

Tras la reunión de Contingencias Civiles de esta mañana, el viceministro principal y la ministra de Contingencias Civiles, Samantha Sacramento, se reunieron con el líder de la oposición, Keith Azopardi, para ponerle al corriente de la situación en lo relativo al incendio y los problemas de suministro de agua, así como para explicarle en detalle las medidas que se han puesto en marcha para garantizar un suministro suficiente de agua potable en Gibraltar durante todo el fin de semana.

El viceministro principal, Joseph García, señaló: "En nombre del Gobierno y del pueblo de Gibraltar, me gustaría dar las gracias a todos los servicios de emergencia que han trabajado sin descanso para apagar el fuego y resolver los consiguientes daños en la tubería de agua salada que abastece a la planta de ósmosis inversa. Sus esfuerzos han sido extraordinarios y no me cabe duda de que todo Gibraltar querrá unirse a mí para agradecerles su eficacia y su duro trabajo en lo que han sido unas condiciones de trabajo extremadamente difíciles.