El goteo de contagios de coronavirus sigue en Gibraltar con otros 15 positivos

El constante goteo diario de positivos de coronavirus continúa un día más en Gibraltar, que este miércoles registra otros 15 contagios que elevan el número de casos activos hasta los 175. A pesar de este continuo incremento, no se ha detectado la variante delta plus en el Peñón. De esos 175 casos activos, 115 corresponden a la cepa delta, tres no han podido secuenciarse y 55 están pendientes de resultados.

El incremento de casos en las últimas 24 horas viene aparejado con el ingreso de dos personas más en la planta Covid-19 del hospital, donde ahora hay cuatro enfermos. Además, hay nueve personas más en autoaislamiento, que hacen un total de 194. Esta cifra incluye a autoaislados por inmunodeficiencias o familiares y convivientes de positivos.

Desde el comienzo de la pandemia se han confirmado en Gibraltar 5.919 contagios, de los que se han recuperado 5.646. El número de fallecidos es de 98.

La campaña de vacunación de refuerzo se ha saldado en las últimas 24 horas con otras 648 dosis administradas. En menos de un mes ya se han puesto 7.669 terceras dosis.