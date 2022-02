Gibraltar detecta 81 casos de covid y un ingresado en el hospital recibe el alta

Gibraltar contabiliza este viernes 81 nuevos positivos por coronavirus que elevan a 14.873 los casos confirmados desde que comenzó la pandemia.

El Gobierno gibraltareño identifica 54 de estos casos como de residentes que tenían puesta la pauta completa de la vacuna y 10 que no. Además hay cuatro visitantes no inmunizados. El resto son infecciones detectadas que no corresponden a personas que tengan su residencia en la Roca y tampoco son turistas ni tripulaciones de barcos, por lo que la mayoría corresponden a trabajadores transfronterizos.

En el informe de este viernes registra además 166 curados, que aumentan a 13.993 el número total de recuperados desde que comenzó la pandemia, y mantiene en 101 el total de fallecidos. Esto sitúa la cifra de casos activos en 635, 87 menos que el jueves.

Entre las personas que atraviesan en estos momentos por la enfermedad hay 29 que padecen la variante ómicron y 506 que están pendientes de que se procesen sus casos.

En la planta Covid del hospital de San Bernardo ha sido dado de alta un enfermo -ya son seis- y se mantiene otro en la unidad de cuidados intensivos. Hay un positivo menos en los Servicios de Residencia para la Tercera Edad (quedan 9) y tras los cuatro añadidos el martes.

El número de personas en autoaislamiento baja en seis hasta los 776. Esta cifra incluye a autoaislados por inmunodeficiencias o familiares y convivientes de positivos.