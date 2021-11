Gibraltar detecta 53 nuevos casos de coronavirus

Gibraltar ha sumado este miércoles 53 nuevos positivos por coronavirus que elevan a 7.049 los casos detectados desde el comienzo de la pandemia.

Entre estos enfermos diagnosticados hay 25 personas ya vacunadas, 17 que no lo estaban y 3 que se desconoce. Los otros 9 no son ni residentes ni visitantes y Gibraltar no los contabiliza en ese aspecto de estadística. La mayoría se entiende que son trabajadores transfronterizos.

El informe de este miércoles contabiliza además 103 curados que elevan a 6.333 el número de personas que han superado la enfermedad desde el comienzo de la pandemia. La cifra de fallecidos por o con coronavirus se mantiene en 98.

El número de casos activos en Gibraltar desciende en 52 hasta los 578 y el de personas en autoaislamiento, en 46 hasta los 675. Esta cifra incluye a autoaislados por inmunodeficiencias o familiares y convivientes de positivos.

En el hospital de San Bernardo hay dos personas en la planta Covid y ninguna en la Unidad de Cuidados Intensivos.