Casado lamenta que Sánchez "valide" las reivindicaciones históricas de Gibraltar

El presidente del PP, Pablo Casado, lamenta que el Gobierno de Pedro Sánchez haya "validado" reivindicaciones "históricas" del Reino Unido y Gibraltar. En un acto público celebrado este martes en Jerez de la Frontera, Casado criticó que las negociaciones con Reino Unido sobre el Brexit contemplen el reconocimiento de "estructuras" como si Gibraltar fuese "un Estado soberano".

Entre otras cosas, Casado advirtió de que la "letra pequeña" de los acuerdos entre Sánchez y la primera ministra británica Theresa May "no reivindiquen la titularidad de los terrenos del aeropuerto" gibraltareño o empiece incluso "a hablar de cuestiones fiscales", algo que hasta ahora no se regulaba porque España no aceptaba esa soberanía.

El dirigente popular entiende que Sánchez ha "malogrado" la "histórica negociación" anterior con un acuerdo a su juicio "pésimo" para los intereses españoles. Casado ha recordado que Sánchez "se fue a Cuba" mientras se negociaba el Brexit y "al final, como dijo la primera ministra británica", España "no consiguió nada" de lo que se había propuesto.

El presidente del PP se preguntó "qué ha sido de la lluvia de millones" que el Gobierno socialista iba a destinar al Campo de Gibraltar y adelantó que en caso de que acceda a la Moncloa dotará a toda la zona de "un régimen fiscal especial" que le permita convertirse "en una potencia en todo el mundo".

Casado enfatizó su intención de "pelear la cosoberanía" de la Roca, otorgando la "doble nacionalidad" a sus residentes en el marco además de un plan "tremendamente ambicioso y generoso de inversiones" para la zona.

Esa iniciativa parte de la base de que "es imposible competir" con Gibraltar cuando existen "tantas diferencias" entre los ciudadanos que viven a uno y otro lado de la verja. Por eso, Casado aboga por dotar de los mismos "derechos laborales y sociales para unos y otros", en un régimen fiscal especial que no afectará únicamente al Campo de Gibraltar sino que se hará extensible a la ciudad fronteriza de Ceuta.