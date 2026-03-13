El buque británico RFA Lyme Bay zarpará de Gibraltar hacia Oriente Medio en plena escalada militar

El RFA Lyme Bay se encuentra actualmente atracado junto al South Mole, donde este jueves por la tarde fue visto repostando combustible y ultimando preparativos antes de su salida.

El buque logístico RFA Lyme Bay zarpará este fin de semana del 14-15 de marzo desde Gibraltar para incorporarse al destructor HMS Dragon, que ya navega hacia el Mediterráneo oriental en medio de la creciente tensión en Oriente Medio.

El barco se encuentra actualmente atracado junto al South Mole, donde este jueves por la tarde fue visto repostando combustible y ultimando preparativos antes de su salida. La operación se produce después de que el Gobierno británico autorizara el uso de fondos de emergencia del Tesoro para permitir que el buque regresara al servicio activo tras varios meses inactivo.

Según fuentes militares, su misión inmediata será unirse al grupo naval que encabeza el HMS Dragon, que partió días atrás desde Portsmouth y se dirige hacia el Mediterráneo oriental para reforzar la presencia británica en la zona a causa de la actual guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Un buque clave para evacuaciones y ayuda humanitaria

El RFA Lyme Bay forma parte de la Royal Fleet Auxiliary, la flota logística que apoya a la Royal Navy.

Se trata de una plataforma versátil capaz de operar helicópteros y equipada con instalaciones médicas, quirófano y laboratorio, lo que la convierte en un recurso esencial para misiones de evacuación de civiles o asistencia humanitaria en zonas de conflicto. El buque también puede transportar durante periodos cortos a varios centenares de personas.

En los últimos días se ha visto a su tripulación cargando material, suministros médicos y equipo militar en la base naval de Gibraltar. Además, se han trasladado al Peñón sanitarios, un contingente de Royal Marines y un helicóptero preparado para operar desde la cubierta del barco.

Relacionado RFA Lyme Bay carga suministros en Gibraltar ante una posible misión en Irán

Un portavoz del Ministerio de Defensa británico explicó que la medida responde a una “planificación prudente” ante la incertidumbre en la región. “Hemos decidido situar al RFA Lyme Bay en un nivel de alerta más elevado como medida de precaución, por si fuera necesario asistir en tareas marítimas en el Mediterráneo oriental”, señaló.

El HMS Dragon ya navega hacia la zona

El despliegue se produce mientras el destructor HMS Dragon se dirige hacia el mismo escenario operativo.

Este buque, uno de los más avanzados de la Marina británica, está diseñado para interceptar drones y misiles balísticos gracias a su sistema de defensa aérea Sea Viper y a sus radares de largo alcance.

Su salida se produce después de un ataque con drones que alcanzó la base aérea británica de RAF Akrotiri, en Chipre, en el contexto del intercambio de ataques que sacude Oriente Medio.

Gibraltar vuelve a mostrar su valor estratégico

La activación del RFA Lyme Bay refuerza el papel de Gibraltar como base logística clave para las operaciones británicas en el Mediterráneo.

El buque llevaba meses inactivo tras completar trabajos de mantenimiento en el astillero del Peñón, pero ha sido reactivado en cuestión de días para poder responder a cualquier eventualidad en la región.

Su despliegue, no obstante, llega más tarde de lo previsto y ha reabierto en Reino Unido el debate sobre la capacidad real del país para desplegar rápidamente fuerzas navales, en contraste con Francia, que ha movilizado buena parte de su flota activa en la zona.