La Policía de Gibraltar admite que el Brexit dificulta las investigaciones de blanqueo de capitales del narcotráfico

La Policía Real de Gibraltar reconoce que la salida de la Unión Europea ha dificultado la cooperación entre Gibraltar y las fuerzas de seguridad europeas, ya que el cuerpo policial gibraltareño ya no tiene acceso a la Orden Europea de Investigación, que era una herramienta eficaz para reunir pruebas en casos transfronterizos. La Policía indica que aunque hay otras herramientas disponibles, las solicitudes de pruebas ahora tardan más.

Estas afirmaciones las realiza la Policía Real de Gibraltar en un reportaje, elaborado y distribuido por la oficina de prensa del Gobierno llanito, sobre la Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales, que desde 2016 ha contribuido a la incautación o recuperación de yates de lujo, apartamentos, relojes y más de 2 millones de libras en efectivo del crimen organizado.

El inspector jefe Tom Tunbridge, responsable de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía gibraltareña, también destaca la cooperación transfronteriza: “Es una parte muy importante de lo que hacemos en cuanto a la lucha contra el blanqueo de capitales. Debido a nuestra situación geográfica entre Marruecos, uno de los mayores países productores de cannabis del mundo, y España, la puerta de entrada a Europa y uno de los mayores consumidores de cannabis, se mueve mucho dinero".

"Mientras haya droga yendo de Marruecos a España, habrá gente que gane mucho dinero"

"Las bandas criminales que se dedican a esto no suelen operar desde Gibraltar. Las autoridades españolas tienen mucha información sobre lo que ocurre en España y esa información se comparte si conduce al blanqueo de dinero en Gibraltar. Además, los delincuentes saben muy bien que si cometen un delito en un país y blanquean su dinero en un segundo país, resulta más difícil para las fuerzas de seguridad de ambos lados hacerse con su dinero, ya que se necesitan las pruebas del otro país, que no siempre son fáciles o rápidas de obtener", indica el responsable de la unidad, que recalca la "muy buena relación" con las autoridades policiales españolas de la zona: "Varios de los casos de blanqueo de capitales que hemos tratado, y otros que están en curso, se deben a la colaboración entre ambos", indica.

Las autoridades españolas también han confirmado esta colaboración con Gibraltar en algunas cuestiones a la hora de investigar delitos relacionados con el blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico.

Preguntado sobre si en Gibraltar hay blanqueo de dinero, Tunbridge explicó que "mientras haya droga yendo de Marruecos a España, habrá gente que gane mucho dinero". “Habrá blanqueo de dinero donde haya actividad delictiva. Gibraltar lleva a cabo una Evaluación Nacional de Riesgos en materia de blanqueo de capitales y ha identificado, como uno de los principales riesgos, las bandas extranjeras de delincuencia organizada que blanquean en Gibraltar los fondos que obtienen con sus conductas delictivas. Por lo tanto, el blanqueo de capitales es un problema y nuestro trabajo es acabar con él”, incide el inspector jefe.

Tunbridge afirma que estar al frente de uno de los equipos más activos de la Policía de Gibraltar es "gratificante, interesante y consuela saber que estamos luchando contra el corazón de la delincuencia organizada”. “También podría decir que me duele la cabeza desde que me levanto hasta que me acuesto, porque parece que los delincuentes a los que nos enfrentamos tienen recursos económicos para dar y tomar”, bromea.

Bajo el mando del inspector jefe Tunbridge, en la Unidad de Delitos Económicos hay un inspector, dos sargentos detectives, seis detectives, dos policías jubilados, un funcionario de la administración civil y dos contables.

En cuanto a la definición de blanqueo de capitales, Tunbridge indica: “Es la forma en la que la gente consigue aflorar el producto de su conducta delictiva, ya sea dinero en efectivo, una propiedad, un reloj, un barco … todo eso es blanqueo de capitales. Sin embargo, también tiene que ver con las personas que ayudan a los delincuentes a quedarse con los bienes obtenidos por la vía del delito. Y no tiene que haber una víctima para iniciar una investigación. Es, por consiguiente, una vertiente policial mucho más proactiva".

"También trabajamos con la información que recibimos de las fuerzas del orden de otras jurisdicciones y de organismos locales, como la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar, que recibe informes de actividad sospechosa de negocios financieros como bancos, empresas de juego por internet, comerciantes de bienes de gran valor y el resto de sectores financieros. Luego nos remiten esa información y nosotros la investigamos. Asimismo podemos obtener información de inteligencia de las detenciones que realizan otros departamentos, por ejemplo, la Brigada Antidroga”, relata el responsable de la unidad.

Tunbridge cuenta que, en 2017, los detectives de la Brigada Antidroga detuvieron a un traficante local por una pequeña cantidad de cocaína. “Tras su detención investigamos más a fondo y descubrimos que tenía alrededor de 100.000 libras en el banco. Fue a juicio y resultó condenado por la relación con las drogas. Así que, a partir de unos pocos cientos de libras en cocaína, pudimos llevar a cabo una investigación de incautación para indagar en los últimos seis años de su vida y confiscarle todo el dinero del banco. También actuamos cuando otras jurisdicciones solicitan a Gibraltar pruebas por delitos que han ocurrido en su país. Puede ser que esta solicitud desencadene, aquí en Gibraltar, una investigación por blanqueo de capitales. Así que somos muy proactivos en muchos y diferentes aspectos”, explica.

Tunbridge recuerda que la Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales se estableció en 2016 para ayudar al cumplimiento de la nueva Ley de Productos del Delito. Esto, a su vez, permite a Gibraltar demostrar a MoneyVal (un organismo europeo que supervisa la capacidad de un país para actuar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo) que se toman medidas positivas en estas áreas de la policía. “MoneyVal es un mecanismo para comprobar que se cuenta con leyes sólidas, y adecuados organismos de aplicación de la ley y autoridades de supervisión, para frenar el blanqueo de capitales. Básicamente, vienen e inspeccionan la eficacia del uso de estos sistemas".

"Al margen de MoneyVal, la Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales debería existir de todos modos, porque extraer el producto del delito reduce el beneficio de asumir los riesgos que conlleva cometer los delitos. El blanqueo de capitales no carece de víctimas. Las bandas de narcotraficantes venderán drogas a quien sea para ganar dinero. Si les privas de ese dinero, les puedes hacer daño”, reconoce.

El trabajo que realiza la Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales es complejo y muchos casos tardan años en completarse. Teniendo esto en cuenta, ¿busca la Unidad de Delitos Económicos un determinado perfil de policía? “Sí, un detective de la Unidad de Delitos Económicos tiene que estar preparado y dispuesto a seguir trabajando durante mucho tiempo con el mismo asunto. Tenemos que revisar enormes cantidades de datos de teléfonos, ordenadores, bancos y documentos en papel. Si te distraes fácilmente y buscas la emoción que se ve en el derribo de puertas y las persecuciones de coches de las películas, este no es tu departamento. Habrá algún día de acción, en el que incautemos las pruebas que necesitamos, pero luego tenemos que revisar dichas pruebas y eso lleva mucho tiempo. Entrar en una propiedad o en un edificio e incautarnos de objetos es sólo el principio. Después, hay un gran proceso de investigación de lo que se ha encontrado y para sentarte, día tras día, haciendo lo mismo hasta llegar al resultado final se requiere un cierto tipo de carácter”, dice Tunbridge.

De cara al futuro, al inspector jefe le gustaría que la Unidad de Delitos Económicos fuera "más grande, más fuerte y con mayor inversión". Esto supondría la incorporación de más expertos a la unidad, como un asesor jurídico especializado o analistas de datos y contables. Pero, mientras tanto, sigue luchando contra la delincuencia organizada donde más le duele: ayudando a incautarse de su dinero y sus activos.