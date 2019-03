Borrell advierte que el Brexit puede alargarse "más de la cuenta"

El ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, dijo hoy que si el Parlamento del Reino Unido no aprueba el acuerdo negociado por su primera ministra, Theresa May, con Bruselas sobre la salida de la Unión Europea (UE), el Brexit podría "alargarse más de la cuenta".

"Lo ideal sería que el Parlamento británico, puesto que la señora May le va a volver a preguntar por el acuerdo de retirada, lo aceptara, francamente", indicó Borrell ante la prensa a su llegada a un Consejo de ministros comunitarios de Exteriores. En su opinión "así saldríamos todos de dudas y se podría conceder una prórroga meramente técnica, de algunos días, para instrumentarlo. Esto sería lo ideal". "De lo contrario, mucho me temo que esto se va a alargar más de la cuenta", advirtió.

Por lo que respecta a la situación de Gibraltar, el ministro español confirmó que "ya hemos acordado todo lo que teníamos que acordar". "Pero vamos a esperar a que hablen los diputados británicos, no sea que especulemos sobre lo que va a pasar y luego resulta que aprueban el acuerdo", indicó. "Ya saben que a la tercera va la vencida", dijo sobre la tercera vez que May planea preguntar a Westminster sobre el acuerdo logrado con Bruselas, ampliamente rechazado las dos veces anteriores.

Borrell confió en que la primera ministra convenza a los diputados de que "si realmente quieren salir, lo mejor que pueden hacer es aceptar este trato, porque cualquier otra cosa... No veo yo cómo se puede resolver en el corto plazo", dijo. El ministro rehusó "anticipar cuál será la posición española porque todavía no está fijada". "Pero si el Reino Unido no modifica alguna de sus líneas rojas, veo difícil que se pueda plantear otra clase de acuerdo. Es decir, hay un acuerdo, la UE ha dicho que es el mejor acuerdo posible, mejor dicho, el único posible, con los condicionantes que ha puesto el Reino Unido", explicó.

De ese modo, afirmó que "si el Reino Unido no modifica sus condicionantes, seamos lógicos, no parece que se pueda encontrar un acuerdo diferente a este". "Por lo tanto, el Reino Unido tendría que modificar algunos de sus planteamientos iniciales", dijo.

Al mismo tiempo, Borrell recordó que "tenemos las elecciones europeas a la vuelta de la esquina", y que si el Reino Unido "sigue siendo un Estado miembro de pleno derecho de la UE, tendría que concurrir a estas elecciones".

"Yo si fuera un ciudadano británico, querría ejercer mi derecho al voto. Mientras el Reino Unido sea parte de la UE, y lo es y parece que lo va a seguir siendo de aquí a unas semanas", comentó. Borrell afirmó que, si May pide a los líderes europeos posponer la fecha de salida de la Unión, prevista para el 29 de marzo, sólo se podría ofrecer una "prórroga corta" sobre la base de que el Parlamento británico hubiera aprobado el acuerdo.

"Si usted dice que se van el 1 de junio no vamos a tener elecciones en mayo. Pero si no dicen cómo o cuándo se van, parece difícil dejar que no hagan elecciones. Podría haber ciudadanos británicos que reclamaran su derecho a hacerlas", agregó. Los británicos "no quieren este acuerdo, a lo mejor mañana lo aceptan. Pero si no quieren este acuerdo, no quieren salir sin acuerdo y no quieren otro referendo, parece que tendrán que decir qué es lo que quieren", concluyó Borrell.