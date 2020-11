Gibraltar presenta un nuevo borrador de ley contra delitos relacionados con el abuso doméstico

La ministra de Justicia e Igualdad de Gibraltar, Samantha Sacramento, ha presentado este miércoles un borrador parlamentario para una Propuesta de Ley dedicada específicamente a delitos relacionados con el abuso doméstico. El documento se ha hecho público coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El proceso de consulta para el Borrador Parlamentario durará seis semanas y concluirá a mediodía del miércoles, 13 de enero de 2021.

Los dos cambios fundamentales introducidos por la legislación propuesta serán una definición legal del abuso doméstico y notificaciones y órdenes de protección contra el abuso doméstico. La definición de comportamiento abusivo incluye violencia, amenazas y comportamiento coercitivo o controlador. Este comportamiento no solo incluye las ofensas de hecho, sino también de palabra. El delito de abuso doméstico puede conllevar penas de hasta 14 años de cárcel.

También se amplía el alcance de las personas consideradas como víctimas o culpables en esta legislación y el delito puede llegar a cometerse tanto si el comportamiento causa perjuicio como si no lo hace. Además, el hecho de que no se requiera haber causado daños no implica que las pruebas de daños no puedan presentarse ante un tribunal.

Los nuevos poderes incluirán Avisos y Órdenes de Protección frente al abuso doméstico. Los Avisos serán emitidos por agentes de policía con un rango mínimo de Inspector Jefe (Chief Inspector), cuando el agente considere que un individuo se haya comportado de forma abusiva hacia una persona cercana y que el Aviso resulta necesario para proteger a dicha persona frente al abuso o el riesgo de abuso.

Antes de emitir un Aviso, el agente deberá tener en cuenta diversas cuestiones, incluyendo el bienestar de cualquier menor y la opinión de la víctima. Una Orden de Protección frente al abuso doméstico consiste en una versión del Aviso emitida por un juzgado, tras una solicitud o como parte de otros procedimientos. La solicitud para obtener una Orden podrá realizarla la persona para cuya protección se solicita o el Comisario de Policía (Commissioner of Police).

“Ya se ha planificado y ofrecido una formación a fondo como anticipación a la introducción de esta legislación. Todos y cada uno de los agentes de policía de Gibraltar han recibido recientemente esta formación. Probablemente, esta situación no tenga precedentes en ningún lugar del mundo. La inversión en formación de instructores locales significa que contamos con un plan para ofrecer la formación a otros miembros de los servicios de emergencia. También se ofrecerá la formación a miembros de la judicatura, fiscales y otros profesionales del sistema legal", ha comentado la Ministra de Justicia, Igualdad, Salud y Atención, Samantha Sacramento.

"Hacer frente al abuso doméstico representa una prioridad para este Gobierno y la publicación de este Borrador Parlamentario de cara a una legislación histórica en el ámbito del abuso doméstico representa un paso importante en el camino hacia la transformación de la forma en la que se procesan los casos de maltrato doméstico en Gibraltar”, ha añadido Sacramento.

"Resulta esencial que las víctimas del abuso doméstico se expresen y busquen ayuda y que sus amigos y familiares les ofrezcan apoyo a la hora de denunciar el abuso. Nuestra estrategia se basa en las víctimas, sus familias, hijos (en particular, puesto que el impacto del abuso en el hogar sobre los niños puede tener efectos a largo plazo) y finalmente los perpetradores. Ante todo, se trata de ofrecer la mejor protección y apoyo y romper el ciclo del abuso”, ha finalizado la ministra.