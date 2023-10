Azopardi eleva el tono contra Picardo por su gestión del Gibrexit: "En siete años no ha logrado un acuerdo"

Ketih Azopardi, candidato del GSD a las elecciones que se celebran el Gibraltar el próximo jueves, 12 de octubre, ha elevado el tono contra su máximo rival en los comicios, el ministro principal de la colonia y líder del GSLP-Liberales, Fabián Picardo, por su gestión del Gibrexit con un vídeo publicado en sus redes sociales. Las encuestas ofrecen un empate técnico entre ambos, aunque con ligera ventaja para Azopardi.

"¿Por qué recompensar el fracaso? El señor Picardo no es indispensable. No ha logrado un acuerdo seguro y beneficioso con la UE en todo este tiempo. ¿Qué prueba que es la persona adecuada para el trabajo? #MakeTheChange", indica como encabezado de un vídeo en el que hace un crítico repaso desde que el 23 de junio de 2016 se realizase el referéndum del Brexit.

Con textos alusivos a esta gestión, el GSD arremete contra Picardo. "Han pasado casi siete años desde el referéndum del Brexit. Siete años para negociar un nuevo acuerdo con Europa. Reino Unido acordó un trato de 1.400 páginas en 2020. Gibraltar aún no tiene un tratado con la Unión Europea. Picardo pide que se confíe en él para cumplir, pero... ¿Cuál es su trayectoria? Acordó avanzar en derechos permanentes a los trabajadores transfronterizos en 2018: Tendrán garantizada la movilidad a través de la frontera y otros derechos, pero no aseguró la misma libertad de movimientos para los residentes en Gibraltar", indica el vídeo con diversos mensajes de texto.

Why reward failure so far? Mr Picardo isn’t indispensable. He hasn’t delivered a safe & beneficial agreement with EU in all this time. What proves he is the right person for the job? #MakeTheChange pic.twitter.com/h9hcCoy9n5