La audiencia principal del caso McGrail sobre la jubilación del ex comisario de Gibraltar, fijada para abril

La audiencia principal del caso McGrail, que indaga las supuestas presiones sufridas por el ex jefe de la Policía de Gibraltar para que abandonara una investigación relacionada con un contrato de seguridad del Gobierno, se llevará a cabo durante cuatro semanas a partir del lunes 8 de abril.

Según publica la GBC, las fechas se fijaron este miércoles por la mañana en la audiencia preliminar del caso sobre el excomisario, quien en junio de 2020 recibió la jubilación anticipada en unas condiciones que están siendo sometidas a investigación.

La clave está en conocer si la audiencia principal se ocupará de la decisión del Fiscal General, Michael Llamas, de pedir el sobreseimiento de un procesamiento en enero de 2022 contra L. C., J. P. y C. S., acusados de conspiración para defraudar a la empresa Bland Ltd y socavar su capacidad para cumplir su contrato de seguridad nacional con el Gobierno de Gibraltar.

Según el abogado de MacGrail, Adam Wagner, fue el ministro principal el que desencadenó y luego dirigió los acontecimientos que obligaron al comisario a jubilarse anticipadamente. Según afirma el abogado, el propio Picardo estuvo potencialmente implicado en la Operación Delhi, en la que un socio comercial suyo era un sospechoso clave y que, por lo tanto, tenía motivos para protegerse de un peligro personal y político. El representante legal del ex policía sostiene que el fiscal general desempeñó un papel fundamental en el procedimiento judicial y actuó siguiendo las instrucciones del ministro principal.

Sir Peter Caruana, que compareció en calidad de abogado del ministro principal, el fiscal General y el Gobierno, dijo que Llamas ya ha prestado testimonio bajo juramento y que tratar la evidencia jurada de un fiscal general en funciones con escepticismo y sin justificación es totalmente inapropiado. Caruana recalcó que el fiscal general no responderá ninguna pregunta sobre la interrupción del juicio a menos que así lo ordene un tribunal de última instancia.

El abogado de la Investigación, Julián Santos, dijo que el fiscal general también ha dicho que está dispuesto a dar las razones del sobreseimiento al presidente de la investigación de forma confidencial. En los próximos días, el juez decidirá si lo incorpora a la audiencia principal.

Sí es segura que la investigación no abordará las acusaciones o quejas formuladas contra McGrail durante su etapa como comisario, a menos que fueran parte de conversaciones entre el entonces gobernador, Nick Pyle, y la Autoridad de Policía de Gibraltar.

El primer piso de la Biblioteca Garrison está ocupado principalmente por unos 18 abogados que representan a los diferentes participantes principales en este asunto, incluyendo ahora, por primera vez en este proceso, a las personas cuyo juicio penal fue interrumpido.