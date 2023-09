Astecg aprueba la colocación de vallas por Gibraltar en la salida peatonal de la Verja

La colocación por parte del Gobierno de Gibraltar de vallas para formar una sola fila en la salida peatonal desde el lado llanito de la Verja este miércoles provocó acumulaciones de personas que llamaron la atención a muchos presentes aunque, desde Astecg, argumentan que no supuso un incremento en el tiempo de salida.

El gobierno del Peñón delimitó con dos filas de vallas un único carril peatonal de salida y Juan José Uceda, de la asociación de trabajadores transfronterizos, asegura a Europa Sur que los propios profesionales les transmitieron que los tiempos de salida hacia España fueron semejantes a los habituales pese al estrechamiento de la salida a una única fila por parte de Gibraltar.

"Hemos transmitido a Gibraltar que el espacio entre las vallas es muy estrecho, ya que no caben casi dos personas y tampoco sillas de ruedas de minusválidos", comenta Uceda. El representante de Astecg justifica el no aumento de los tiempos de espera por la situación "tercermundista" en el control español que, argumenta, sufre una situación caótica por los pocos pasos que, considera, existen y la falta de ayuda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no ayudan a organizar el paso de personas. "Es una de las fronteras con mayor densidad de personas del mundo", expresa.

Actualmente el control de las autoridades españolas a la salida de Gibraltar cuenta con 12 tornos habilitados para el paso automático y una garita para control manual ampliable a otra más con el objetivo de favorecer la fluidez de los miles de trabajadores transfronterizos que cruzan a pie, sumado a los viandantes por motivos de turismo o viajeros del aeropuerto.