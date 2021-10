Gemma Araujo celebra la voluntad del Gobierno de reabrir el Instituto Cervantes en Gibraltar

La diputada socialista por Cádiz Gemma Araujo se ha congratulado ante la voluntad expresada por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, acerca de la posibilidad de promover la reapertura del Instituto Cervantes en Gibraltar, al incluir una partida presupuestaria. Ha sido en su comparecencia en la comisión de Asuntos Exteriores para abordar los Presupuestos Generales del Estado para 2022 donde Montero ha mostrado su sensibilidad hacia esta posibilidad puesta encima de la mesa por la parlamentaria linense, si bien ha dejado claro que es una decisión que tendrá que tomar el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Araujo aboga por trabar lazos de buena vecindad, “trabajar por lo que nos une”, de modo que la diputada expresa su satisfacción porque desde el PSOE se comparte con el director que “se puede hacer un buen trabajo”.

La diputada ha recordado que antes de que el Gobierno de Rajoy tomase la decisión de cerrar el centro ubicado en la Roca había hasta 4.500 matriculaciones de alumnos que mostraban así su interés por el idioma español. Al respecto, Araujo ha lamentado el "simplismo de la ultraderecha" al rechazarlo y le ha espetado que “España es diversa y abierta, es diversidad cultural, étnica, lingüística y los ataques a la reputación de nuestro país pasan factura”.

“Esta diputada que les habla representa a la provincia de Cádiz pero más concretamente soy de La Línea, me he criado oyendo hablar de estar “al linquidoi”, de darnos “chance”, comer “chinga” o quequi o bolillas, gritar ambo cuando se coge el balón con las manos y llamar "pa atrás" cuando se devuelve una llamada”, ha explicado para asegurar que “esa es la riqueza lingüística de una zona que poco entiende de mandatos y memorandos pero sí y mucho de relaciones humanas, así que les rogaría que no utilicen el Cervantes como arma política y si lo hacen que sea para unir, convencer y utilizar el español como la mejor de las armas diplomáticas”.

Araujo, que comenzó felicitando a la institución por los 30 años que cumple, saluda el incremento que tendrá en su presupuesto del 8,48 %, lo que le permitirá ser más ambicioso en sus planes, al margen de los 26 millones que recibirá de los fondos europeos para destinarlos al impulso de la enseñanza digital del español en el extranjero y a la mejora de la eficiencia energética de sus edificios.

Comisión de Interior

Además, en la comisión de Interior celebrada este miércoles por la tarde, Araujo subrayó el alcance que tendrán partidas como los 10,5 millones para el CIE de Algeciras o los 4,7 millones para la futura comisaría de La Línea. En la misma línea, se refirió al incremento del presupuesto en más de un 5% que permitirá la incorporación de 4.843 ejecutivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y de 2.030 nuevos efectivos de Instituciones Penitenciarias. “Un presupuesto expansivo, subiendo más de un 60 por ciento para poder llevar a cabo los planes de infraestructuras que están en marcha”, afirmó.