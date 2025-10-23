Aduanas de Gibraltar recupera una embarcación neumática en Western Beach

El Servicio de Aduanas de Gibraltar ha recuperado una embarcación neumática de casco rígido en Western Beach, la playa que da a la bahía de Algeciras junto a la Verja, tras una operación llevada a cabo en la madrugada del pasado miércoles.

Según ha informado el propio cuerpo, los hechos ocurrieron alrededor de las 02:30, cuando agentes que realizaban patrullas rutinarias en la zona detectaron una embarcación que operaba de manera sospechosa cerca de la costa.

La lancha fue monitorizada desde la sala de control y posteriormente seguida por los agentes mientras se aproximaba al litoral. Al tocar tierra, dos individuos desembarcaron y emprendieron la huida a pie, pese a la búsqueda inmediata desplegada en la zona.

La embarcación fue aprehendida y remolcada hasta la base marítima del Servicio de Aduanas, donde está siendo objeto de examen e investigación. Las autoridades gibraltareñas mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias del suceso, la identidad de los implicados y sus posibles intenciones.

El Gobierno de Gibraltar destaca que el Servicio de Aduanas mantiene su compromiso con la seguridad del litoral, intensificando las patrullas de vigilancia ante posibles actividades ilícitas en la zona.