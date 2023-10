Una Águila de Aduanas y un buque de la Armada patrullan junto a Gibraltar en pleno rifirrafe diplomático

El buque de acción marítima Rayo de la Armada española y una embarcación Águila del Servicio de Vigilancia Aduanera han patrullado este jueves en aguas junto a Gibraltar en plena escalada de tensión diplomática entre España y Reino Unido por el incidente ocurrido el pasado 3 de octubre entre dos patrulleros, uno español, el Isla de León (P83), y otro británico, el HMS Cutlass. La versión de Londres es que el patrullero español interrumpió un ejercicio de fuego real de la Royal Navy (RN) ejecutando "maniobras inseguras" que podrían haber puesto en riesgo a otros buques.

El incidente ocurrió cuando el Isla de León, con base en Ceuta, navegaba hacia el litoral este linense, tras atravesar la Bahía de Algeciras. En ese momento, el HMS Cutlass de la Royal Navy salió a su encuentro para interceptarlo. Según la RN, el episodio tuvo lugar durante un ejercicio de entrenamiento de rutina anunciado días antes a través de un Aviso a los Marineros.

Ambas embarcaciones han sido registradas por observadores del Estrecho desde el Peñón. El caso de la Rayo lo denunció Raymond Risso en su cuenta de X, antes Twitter, con una captura de la trayectoria del buque de acción marítima junto a Gibraltar.

@NavyLookout @FCDOGovUK @UKDefJournal @Convent_Gib @GBCNewsroom @GibChronicle a mere 48 hours since the last serious incursion involving a 🇪🇸naval ship which disrupted the RN exercise, today we have this vessel which incurred a few minutes ago. They might be 🇬🇧 allies but not 🇬🇮 pic.twitter.com/9ePtMlmBMr