Picardo afirma que el tratado de Gibraltar está "a punto de resolverse" tras la investidura de Pedro Sánchez

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha afirmado que los obstáculos que está ahora han impedido la firma de un tratado que regule la relación del Peñón con la Unión Europea tras el Brexit están "a punto de resolverse".

"Hay motivos de sobra para seguir siendo optimistas sobre la posibilidad de llegar a una conclusión positiva una vez que se haya investido un Gobierno en España. (...) Y creemos que lo correcto sería avanzar para resolver todos los aspectos pendientes de la negociación lo antes posible tras esa investidura", ha subrayado en referencia a los acuerdos alcanzados por el equipo de Pedro Sánchez para formar Gobierno.

"(...) Con un corazón valiente, unido a los aliados gemelos de un análisis frío y una determinación férrea, estamos preparados para terminar la negociación de un tratado seguro entre el Reino Unido y la UE", ha insistido. "Nuestro prerrequisito esencial, por supuesto, es que dicho tratado no implique ninguna cesión de soberanía, jurisdicción o control". Así lo ha dicho Fabián Picardo durante su último discurso en una Ceremonia de Apertura del Parlamento gibraltareño como ministro principal y líder de la Cámara después de unas elecciones generales. En su intervención, ha resumido además el cambio experimentado por el Peñón en su relación con Londres en los últimos 12 años.

"Hemos convertido una relación tirante con el Reino Unido en una asociación real y genuina. Una asociación moldeada en la comprensión de los intereses de la política exterior británica y asegurándonos de que nos beneficiamos y no nos ofendemos por complementarlos sin socavarlos", ha manifestado.

Picardo ha afirmado que esos vínculos reforzados con Reino Unido permiten a Gibraltar ser "un indudable activo neto" para el país. "Y permite que nuestra relación continua y reforzada con el Reino Unido sea aún más que nunca un activo neto para nosotros. Se trata de un Gibraltar que no es una incomodidad para el Reino Unido a ningún nivel, ya sea normativo, económico o social. Es un Gibraltar que juega por encima de sus posibilidades, y no sólo por su evidente, continua e insustituible ubicación geoestratégica. Un Gibraltar que destaca por encima de los demás por cómo hacemos lo que hacemos. Un Gibraltar que demuestra que está por encima de su peso por lo que representamos. Una sociedad socialmente libre y abierta, donde otras no lo son", ha presumido en la inauguración en el Parlamento gibraltareño del cuarto mandato de la alianza entre laboristas y liberales que encabeza.

"Una historia de éxito económico, a pesar de vientos en contra que habrían hecho perder el rumbo a muchos otros. Y un ejemplo de regulación en todos los ámbitos, desde el juego a los servicios financieros", ha continuado.