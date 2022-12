Picardo, de nuevo "optimista" ante la posibilidad de un acuerdo sin cambios en la postura sobre Schengen

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, se ha mostrado nuevamente "optimista" ante la posibilidad de que España, Reino Unido y la Unión Europea alcancen próximamente un acuerdo que permita regular la relación del Peñón tanto con su entorno más próximo, el Campo de Gibraltar, como con Europa tras el Brexit.

Picardo compareció justo después de que lo hicieran en Madrid los ministros de Asuntos Exteriores de España y Reino Unido, José Manuel Albares y James Cleverly. Ambos anunciaron que las conversaciones se intensifican a partir de ahora con el fin de que se pueda cerrar un acuerdo "lo antes posible", aunque nuevamente sin una fecha límite.

"Gibraltar sigue siendo optimista en torno a la posibilidad de un acuerdo. Es muy probable y se está haciendo mucho trabajo para eliminar los puntos de desacuerdo. Aunque quedan puntos de desacuerdo -ha reconocido- porque 320 años no pueden desaparecer en un momento", ha declarado Picardo desde Convent Place.

El Gobierno de Gibraltar, con el propio Picardo, ha participado en parte de la reunión bilateral celebrada en la capital española a través de una videoconferencia.

"No puedo dar detalles sobre lo que queda por negociar. Pero pueden tener la seguridad de que Gibraltar no cambia sus planes sobre Schengen. Las cuatro partes de la negociación (España, la UE, Reino Unido y Gibraltar) estamos de acuerdo en que Gibraltar no va a formar parte del espacio Schengen", ha comentado, sin entrar en detalles sobre dónde estarían ubicados los controles y sobre qué autoridades recaería su gestión, al ser precisamente uno de los puntos que son materia de la negociación en estos momentos.

Aún así, Picardo ha subrayado su seguridad en que "habrá un acuerdo de libre movimiento entre el área Schengen y Gibraltar" aunque, nuevamente, sin entrar en detalles.

Sobre cuándo podrá cristalizar un pacto entre todas las partes, el ministro principal gibraltareño se ha mantenido en la línea de lo expresado por los dos titulares de la diplomacia en Madrid. "Gibraltar y Reino Unido tienen una propuesta muy razonable y que es aceptable para todas las partes, en la línea del acuerdo de Nochevieja de 2020", según Picardo. En todo caso, el representante gibraltareño ha matizado que si la propuesta "no es aceptable para Reino Unido" habrá que "limar cosas", en la misma línea de lo expresado por el ministro británico Cleverly.