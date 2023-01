Picardo diluye las líneas rojas en la negociación del tratado sobre Gibraltar

El discurso de año nuevo que Fabián Picardo ha pronunciado en la noche de este lunes ha evidenciado un cambio de tono, formas y fondo respecto a pronunciamientos que en ocasiones anteriores ha expresado el ministro principal de Gibraltar en torno a las negociaciones de la UE y Reino Unido para la firma de un tratado sobre la colonia británica.

Al contrario que en otros discursos y declaraciones, Picardo ha diluido varias de las líneas rojas que había venido manteniendo hasta ahora respecto a ese tratado y tan solo se ha mantenido firme en lo referente a la soberanía británica del Peñón.

“Defendemos con firmeza nuestros principios básicos, pero somos pragmáticos en los ámbitos en los que podemos obtener beneficios”, ha sostenido respecto a los contactos que desde octubre de 2021 se vienen manteniendo para la firma del citado tratado.

Llevado quizá por ese espíritu de pragmatismo, Picardo no ha hecho esta vez alusión alguna a la presencia policial española en el puerto y el aeropuerto del Peñón, como exige la UE caso de haber acuerdo, ya que ambos puntos serían fronteras exteriores de la UE.

Más exigente se mostró, por ejemplo, en septiembre de 2021, durante la celebración del National Day llanito: "Seremos claros en esa negociación: solo nosotros decidiremos quién entra o no entra en Gibraltar. Nunca cederemos ese poder de decisión a nadie. Porque hay una razón sagrada por la que esta es nuestra tierra. Porque es el cementerio de nuestros antepasados. Es la tierra que legaremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y por eso tienes mi palabra y la palabra del Gobierno que dirijo de que lo que nunca haremos es ceder terrenos fundamentales".

En contraste, este lunes se ha mostrado más conciliador, sin poner más límites que el de la soberanía: “Seguiremos trabajando infatigablemente para lograr un acuerdo y no aceptaremos concesiones en los aspectos fundamentales. Del mismo modo, si no hay acuerdo por razones que escapan a nuestro control, les aseguro que estaremos preparados para mitigar ese resultado”, ha sostenido el jefe del ejecutivo llanito, quien, a renglón seguido, ha advertido que “eso no significa que seamos capaces de mantener la normalidad anterior al Brexit en una situación de ausencia de acuerdo posterior al Brexit”. “Pese a todo, también puedo decirles que sigo confiando en que existe una vía hacia un tratado que no nos obligue a ceder en aspectos fundamentales”, ha apostillado.

En un discurso de marcado tono electoralista en un año electoral, anuncia que se presentará a la reelección como candidato de los laboristas y defiende medidas y proyectos de desarrollados por su gobierno a escala local -especialmente, en materia sanitaria, educativa y de vivienda- frente a las críticas de la oposición.

Déficit público en 2022

En esa línea, ha atribuido a la pandemia y la guerra en Ucrania el hecho de que la economía gibraltareña se haya resentido y entrado en déficit en 2022. “Por supuesto, los persistentes efectos sobre nuestra economía derivados de nuestra salida de la UE ejercen una presión adicional en nuestras cuentas públicas”.

“No podemos fingir que la pandemia no ha existido. […] Dejará huella en todos nosotros, en nuestra nación y en el mundo durante generaciones. En Gibraltar, esto será evidente, en particular, en el impacto sobre nuestras cuentas públicas”.

“Utilizamos su dinero como tabla de salvación para pagar los salarios de los trabajadores del sector privado y público que no estaban trabajando. Dejamos de recaudarles a ustedes impuestos y otros pagos para ayudarles tanto a ustedes como a las empresas cuando estábamos confinados. Y financiamos todo lo que la GHA (Gibraltar Health Authority, Autoridad Sanitaria de Gibraltar) y otros organismos necesitaban para hacer frente a la pandemia”.

“Nuestras finanzas se han visto gravemente afectadas por ese motivo. El coste de la pandemia es lo que nos ha llevado del superávit al déficit. Además, la enorme escalada de la inflación que vimos el año pasado ha afectado también a las cuentas públicas. La razón principal es la invasión ilegal de Ucrania por parte del Presidente Putin”.