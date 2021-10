Picardo da positivo por coronavirus a su vuelta a Gibraltar desde Reino Unido

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha dado positivo este viernes en la prueba de Covid-19 a su regreso del Reino Unido. Su esposa, que viajó con él, ha dado negativo.

Picardo era asintomático y su afección se detectó en la PCR tomada dentro de las 24 horas siguientes a su llegada del Reino Unido.

Como consecuencia de este resultado, el ministro principal deberá autoaislarse en su casa. Esto requerirá que se cancelen todas sus citas, incluida tanto su asistencia a la Conferencia del Partido Conservador británico para ofrecer la recepción del Gobierno de Gibraltar como su asistencia a la vista del Cuarto Comité de las Naciones Unidas, que estaba programada para el próximo martes y para la que había obtenido un visado diplomático para viajar. Se están estudiando planes alternativos de cara a estas dos citas.

Picardo afirma que se encuentra "perfectamente". "He vuelto a casa tal y como exige la Oficina de Rastreo de Contactos (Contact Tracing Bureau). Soy consciente de que estamos en un momento importante para Gibraltar, así que, hasta cierto punto, me alegro de haber contraído la enfermedad ahora para poder, espero, seguir ocupándome de las negociaciones que se avecinan sobre el Tratado entre el Reino Unido y la UE sobre la futura relación de Gibraltar con la UE", dijo.

"Por ahora, se están estudiando planes alternativos para atender los compromisos de los próximos diez días. No tenía ningún síntoma y, por tanto, he estado en contacto con muchas personas en las últimas 24 horas desde mi llegada a Gibraltar. El resultado de la prueba me obligará ahora a compartir esos datos con la Oficina de Rastreo de Contactos”.