Picardo afirma que las garantías anunciadas por España “no tienen valor legal alguno”

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha destacado que el acuerdo alcanzado entre Reino Unido y España para facilitar la aprobación hoy del acuerdo marco para el Brexit no es más que “un trozo de papel” sin valor jurídico frente al pacto alcanzado entre Londres y Bruselas, que sí tiene peso legal. “Dejemos una cosa clara. Esas declaraciones no son suscritas por Reino Unido ni son vinculantes para Reino Unido en modo alguno (...). No son más que una posición política de los 27 Estados miembro restantes. Estas declaraciones políticas no tienen valor legal alguno”, argumentó.

El ministro principal subrayó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “ha intentado presentar estos acuerdos como un cambio de postura” británico, pero para Picardo, este no se ha producido. Además se referió al posible traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y expresó su satisfacción por esta iniciativa, pero emplazó a Sánchez a “abandonar las políticas de Franco” en lo que respecta a Gibraltar, lo cual sería “mucho más eficaz para pasar página que trasladar los restos de Franco de una parte a otra de Madrid”.

Además, el líder gibraltareño valoró que la primera ministra británica haya cumplido su palabra al incluir al Peñón en el Acuerdo de Retirada de la UE e insistió en que no les arrancarán su “preciosa soberanía británica”. “La soberanía de Gibraltar es y seguirá siendo totalmente británica”, apostilló.

En términos parecidos se expresó Theresa May, primera ministra británica: “La posición del Reino Unido sobre la soberanía de Gibraltar no ha cambiado y no cambiará. Estoy orgullosa de que Gibraltar sea británico y siempre voy a estar al lado de Gibraltar”, indicó en Bruselas antes de reunirse con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la víspera de la cumbre para respaldar el acuerdo sobre el Brexit.