El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha remitido una carta a la primera ministra británica, Theresa May, en la que le solicita la renovación del Artículo 50 mientras el Gobierno gibraltareño se prepara para celebrar elecciones europeas.

“Como resultado del nuevo rechazo del Acuerdo de Retirada manifestado hoy por la Cámara de los Comunes, he sentido la obligación de escribir a la primera ministra para explicar la posición del Gobierno de Gibraltar, dadas las nuevas circunstancias que surgen a causa de la extensión del periodo de notificación del Artículo 50 hasta el 12 de abril, según lo acordado entre el Gobierno británico y el Consejo de la Unión Europea", explicó Picardo.

"He recordado (a May) que el pueblo de Gibraltar votó de manera abrumadora por permanecer en la UE en el Referendo, aunque aceptamos que el resultado fue la decisión por parte del pueblo británico de abandonar la UE y trabajamos con su equipo para establecer protecciones para Gibraltar en el Acuerdo de Retirada", continuó.

"He recordado las serias preocupaciones del Gobierno de Gibraltar con respecto a una retirada del Reino Unido de la UE sin un acuerdo, a pesar de la labor de mitigación que hemos llevado a cabo de cara a esa eventualidad. He expresado a la Primera Ministra que, dadas las circunstancias, y aunque continuaremos considerando el Acuerdo de Retirada como una vía de salida segura para Gibraltar, ya que éste no ha sido respaldado por la Cámara de los Comunes, la posición del Gobierno de Gibraltar deberá ser la de apoyar una revocación de la notificación del Artículo 50, en preferencia a una larga extensión de la participación en la UE o una retirada de la UE sin acuerdo. He confirmado con ella que he firmado la petición [parlamentaria] para solicitar una revocación de la notificación del Artículo 50", continúa Picardo.

El ministro principal ha expresado a May que una revocación le permitiría a ella y al Parlamento británico "determinar cómo proceder sin necesidad de la aprobación del Consejo de la UE". "Esta vía permitiría que el Reino Unido se liberase de cualquier presión de urgencia generada por la aplicación de límites temporales impuestos por la UE. Es más, la revocación del Artículo 50 no tiene por qué constituir un artificio para desviarse de una ruta de retirada de la UE hacia la permanencia, aunque permanecer en la UE sigue siendo, en mi opinión, la mejor opción para Gibraltar". "De hecho -sostiene el jefe del Gobierno de Gibraltar- la revocación puede representar una oportunidad para una sencilla reagrupación y reorganización de la retirada de la UE, pero sin que la UE cuente con la medida de presión que le confiere una extensión prolongada".

Picardo afirma que, en cualquier caso, su Gobierno acepta que la revocación de la notificación del Artículo 50 "no puede ser el fin de esta cuestión democrática". "Por lo tanto, he compartido con ella mi opinión de que existe la necesidad de llevar a cabo una nueva votación sobre la posibilidad de continuar en la senda de la retirada de la UE, sobre la base del Acuerdo de Retirada o a través de una opción alternativa", matiza.

"Considero que la ruta más democrática para determinar el camino a seguir sería plantear la cuestión -actualmente iluminada por la cruda luz de la realidad- sobre si abandonar la UE (y la manera de hacerlo) o, por el contrario, permanecer en ella, una vez más al pueblo británico en un nuevo referendo", subraya el ministro principal, que recuerda en la carta a May que esta posibilidad la han apoyado "más de 1 millón de personas (incluyendo numerosos gibraltareños) que se manifestaron en Londres la semana pasada". "He expresado a [Theresa] May que estoy seguro de que estará de acuerdo en que el sufragio debería, como corresponde, incluir de nuevo al pueblo de Gibraltar (dado que votamos en las elecciones europeas y participamos en el referendo de 2016), y que yo haría campaña por permanecer en la UE", manifiesta.

Picardo explica que durante el tiempo que han colaborado respecto a la retirada británica de la UE, la primera ministra y su equipo se han mostrado siempre "considerados, empáticos y firmes en lo referente a los deseos e intereses del pueblo de Gibraltar". "Le he expresado mi agradecimiento por ello", explica el jefe del Gobierno gibraltareño, que esta misma tarde ha dado instrucciones de comenzar a trabajar para celebrar elecciones al Parlamento Europeo el jueves 22 de mayo, de darse el caso.

"En el día en el que estaba programada nuestra retirada de la UE, todavía queda todo por decidir. Detener el Brexit por completo o un Brexit muy suave son ahora dos posibilidades factibles. Las rutas para alcanzarlas pueden ser una extensión prolongada, la revocación, un referendo o unas elecciones generales. Nos mantenemos preparados para cualquier eventualidad –incluyendo una potencial aprobación del Acuerdo de Retirada la semana que viene– y continuamos trabajando para asegurar que cualquier resultado sea seguro para Gibraltar", declara Picardo. "Nuestra labor durante los últimos tres años nos ha colocado en una posición favorable a medida que atravesamos este terreno desconocido. De hecho, como resultado, mi equipo para el Brexit y yo mismo hemos presenciado el resultado de la votación en la Cámara de los Comunes con la tranquilidad de saber qué curso de acción aplicar fuese cual fuese el resultado”, finaliza.