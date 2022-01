Picardo supera el Covid-19 y vuelve a la actividad presencial con un llamamiento a la vacunación

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, volverá a trabajar este viernes 28 de enero desde su despacho en el número 6 de Convent Place tras haber pasado el coronavirus.

Siguiendo las últimas indicaciones de la Directora de Salud Pública, el jefe del Gobierno gibraltareño se sometió a dos test de flujo lateral los días 6º y 7º de su aislamiento y el resultado ha sido negativo en ambas pruebas. Por lo tanto, ya es seguro que abandonará el autoaislamiento.

Según informa el Gobierno en una nota de prensa, el ministro principal ha estado trabajando desde su casa durante su aislamiento y celebrando todas sus reuniones de forma virtual.

“Estoy encantado de poder volver mañana al despacho, tras haberme hecho ayer y hoy dos pruebas de flujo lateral que han resultado negativas. Aunque he estado trabajando desde casa durante mi periodo de aislamiento por Covid-19, estoy deseando volver al número 6 de Convent Place y poder reunirme de nuevo con la gente cara a cara", ha manifestado.

"Por suerte, estoy totalmente vacunado contra el Covid-19, no he tenido síntomas y me he sentido bien en todo momento. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para animar a todos los que no estén plenamente vacunados a que se pongan en contacto con la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (Gibraltar Health Authority, GHA), para concertar una cita para su vacunación”, ha concluido.