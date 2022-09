Petfre, empresa de apuestas de Gibraltar, sancionada con 2,87 millones de libras

La empresa de apuestas Petfre, afincada en Gibraltar, ha sido sancionada con 2,87 millones de libras (unos 3,22 millones de euros) por la Comisión del Juego del Reino Unido por incumplimientos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y de responsabilidad social.

El operador, que ejecuta las páginas betfred.com y oddsking.com, también recibirá una advertencia oficial por incumplimientos en el negocio.

Según Leanne Oxley, directora de Aplicación e Inteligencia de la Comisión del Juego, afirma que la sanción "es un ejemplo más de que estamos tomando medidas para investigar y sancionar fallos alarmantes".

"Esperamos que este negocio de juego y todos los demás titulares de licencias revisen este caso y examinen detenidamente si necesitan realizar más mejoras para demostrar un cumplimiento activo", señaló. "Si los estándares no mejoran, se aplicarán medidas más estrictas", destacó.

Un cliente perdió 78.000 euros en 10 horas

La empresa no dispuso de controles establecidos para evitar grandes niveles de gasto de alta velocidad por parte de nuevos clientes. En este sentido, a un cliente se le permitió perder 70.000 libras (unos 78.000 euros) durante un período de 10 horas, solo un día después de abrir la cuenta.

Se fijaron unos umbrales de interacción para un juego más seguro demasiado altos y, cuando el gasto de los clientes aumentó considerablemente, lo que puede ser un indicador de perjuicio, no se llevó a cabo ninguna otra revisión de la cuenta de juego más seguro de manera oportuna, según las autoridades británicas.

Se interactuó por primera vez con un cliente cuando había depositado 20.700 libras y había perdido 10.200 libras, pero la siguiente interacción no se produjo hasta cuatro meses después, cuando el cliente había depositado 323.715 libras y había perdido 69.371 libras.

Blanqueo de capitales

La empresa no tuvo plenamente en cuenta los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo relacionados con su actividad, en particular los riesgos relacionados con el país o la zona geográfica, los clientes, las transacciones y los productos y servicios.

Petfre no disponía de políticas, procedimientos y controles apropiados para gestionar y mitigar los riesgos del MFLT (Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing, por sus siglas en inglés, incluidos umbrales inadecuados, información insuficiente sobre los clientes y ausencia de pruebas de supervisión continua antes de que se alcancen los activadores financieros iniciales.

No garantizaba la aplicación efectiva de sus políticas, procedimientos y controles, lo que incluye no seguir las orientaciones publicadas por la Comisión del Juego y no tener en cuenta las enseñanzas o directrices aplicables publicadas también por la Comisión.

Además, no han aplicado de forma exhaustiva las medidas descritas en la normativa sobre blanqueo de capitales, lo que incluye no identificar los riesgos de blanqueo de capitales a los que estaba sometida la empresa y no establecer y mantener políticas, procedimientos y controles para gestionar y mitigar los riesgos de forma eficaz.

El operador también proporcionó una formación inadecuada a los empleados, no examinó las transacciones para asegurarse de que eran coherentes con su conocimiento del cliente y su perfil de riesgo, y no llevó a cabo suficientes controles contra el blanqueo de capitales, de diligencia debida con el cliente y de origen de los fondos.