El PP resucita la cosoberanía ante el fantasma de un Brexit sin acuerdo

El Senado ha aprobado hoy una moción del grupo popular defendida por el senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en la que insta al Gobierno a recuperar la propuesta de cosoberanía sobre Gibraltar, así como a establecer "un régimen fiscal propio para el Campo de Gibraltar, la Roca y Ceuta". Todo esto, aprovechando la posición de “debilidad” mostrada por los británicos a la hora de aprobar en su Parlamento el acuerdo de la retirada.

El Grupo Popular ha aceptado cuatro de las enmiendas que había presentado Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea pero, aun así, el texto se ha aprobado solo con los votos populares y sus socios del Partido Aragonés y Unión del Pueblo Navarro. Ciudadanos y Compromís se han abstenido y el resto de grupos han votado en contra. Eso sí, una enorme cantidad de los senadores no ha asistido siquiera al debate. El presidente ha tenido que avisarlos para que entraran en la sala a votar porque estaban fuera.

La moción incide en cuatro puntos: cosoberanía, doble nacionalidad para los gibraltareños, la eliminación de la verja y un amplio autogobierno y régimen fiscal propio para el Campo de Gibraltar, la Roca y Ceuta. Se trata de un planteamiento similar al que puso en marcha el ex ministro de Exteriores del PP, José Manuel García Margallo, y que recibió el rechazo frontal de los gobiernos de Reino Unido y Gibraltar.

“Nuestra solución incluye a todos, beneficia a ambos lados de la verja y ofrece un futuro muy optimista a los vecinos de una comarca, la del Campo de Gibraltar, muy castigada por la historia”, remarcó José Ignacio Landaluce.

El senador y alcalde algecireño subrayó que el Brexit ha generado un “alto grado de incertidumbre” en la ciudadanía campogibraltareña. “Pero hay espacio para que cada una de esas incertidumbres se traduzcan en oportunidades de desarrollo”, explicó antes de tornar su discurso en más reivindicativo. “Necesitamos inversiones en infraestructuras, necesitamos un plan de empleo eficaz, necesitamos mejor formación, necesitamos que se proteja a los trabajadores transfronterizos, necesitamos una fiscalidad competitiva”, relató. “Necesitamos una serie de medidas que debe liderar el Gobierno, pero que no dependen solo de él, sino que incluyen a todas las administraciones que existen entre la Unión Europea y los ayuntamientos”, remarcó.

Landaluce criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por vender “un acuerdo histórico" que en realidad consideró que lleva al país a "perder la ventaja que teníamos gracias a los éxitos diplomáticos del Gobierno de Rajoy y gracias a lo que históricamente nos corresponde según los Tratados Internacionales y las Resoluciones de la ONU”.

Tras incorporar las enmiendas de Unidos Podemos, el texto pide también un Plan Integral de Regeneración Económica para el Campo, planes de reindustrialización que sustituyan las industrias contaminantes por otras sostenibles, una defensa de los trabajadores de la comarca para que el Brexit no perjudique sus condiciones, en particular sus sueldos, pensiones y atención sanitaria y un sistema de transporte público transfronterizo que pueda incluirse en los marcos europeos.

La defensa de las actuaciones del gobierno la realizó el viceportavoz en la Comisión Mixta para la UE, José Montilla, que se ha centrado en defender la negociación española sobre Gibraltar en el marco del Brexit y ha acusado al PP de no practicar la "visión de Estado" cuando está en la oposición.

El PP ha desechado una extraña propuesta de Bildu para que se incluya a Gibraltar en las negociaciones del Brexit. Landaluce recordó que ya se hace así y que, por tanto, es innecesaria la enmienda. Otra anécdota la protagonizó la senadora de En Comú Podem Sara Vilà, que hizo un discurso basado en criticar el patrotismo de "gritos" y "banderas" y confundió en varias ocasiones a Gibraltar con el Campo de Gibraltar.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, tras conocer el martes que el PP iba a presentar la moción se mostró muy crítico con su socio de gobierno. "Todo eso está muy bien pero, ¿por qué no la presentó cuando gobernaba su partido?. Se piensan que somos tontos, y no lo digo por Landaluce sino en general, a todos los políticos profesionales. Llevamos año y medio con el Brexit y hemos tenido dos ministro de Exteriores. ¿No ha habido tiempo cuando gobernaba el PP de sacar el Plan Especial? Ahora les parece vacío el que ha sacado el PSOE. Al menos ha sacado uno, que me parece una porquería, esa es otra. Tampoco lo he visto en los BOE", lamentó Franco.