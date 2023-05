Muere el ex ministro gibraltareño Ernest Britto a los 79 años

Britto llevaba 12 años retirado de la política. Se convirtió en miembro del Parlamento en 1988 como miembro de la Association for the Advancement of Civil Rights (AACR) y luego se desempeñó como ministro en el Gobierno de Gibraltar Social Democrats (GSD) entre 1996 y 2011, tiempo durante el cual fue responsable, entre otras carteras, de Servicios Gubernamentales, Sanidad, Medio Ambiente y Deportes y Ocio. En 2014, fue nombrado Coronel Honorario del Regimiento Real de Gibraltar.

Cuando se retiró dijo que había sido una decisión "nada fácil" ya que su "corazón" está "en el mundo político". No en vano llegó a ocupar el cargo de presidente del GSD durante la complicada etapa en la que dejó el cargo Peter Caruana.

El viceministro principal, Joseph García, ha afirmado que lo consideró "un amigo a pesar de que nos sentamos en lados opuestos de la Cámara desde que fui elegido por primera vez en 1999 hasta que se jubiló en 2011". "Viajé con él en mi primera conferencia de la Asociación Parlamentaria de la Commonwealth, donde entablamos una amistad que continuó a lo largo de su tiempo en el parlamento. De hecho, a veces me telefoneaba, aunque yo estaba en la oposición, para discutir temas. De esta manera única y con su toque personal, le quitó el escozor a la política para concentrarse puramente en lo político. Mis más sinceras condolencias a su familia.”

El ministro principal, Fabián Picardo, se confesó "profundamente entristecido". "Era un hombre amable y encantador que dedicó 23 años de su vida como miembro del parlamento, 16 de los cuales pasó como ministro de gobierno. Antes de eso, Ernest fue oficial al mando del Regimiento Real de Gibraltar y también presidente de la Asociación de Juegos de la Commonwealth de Gibraltar y era un miembro muy conocido y querido de nuestra comunidad. Siempre encontré un amigo en Ernest más allá de la política. Él me enseñó, más que la mayoría, que las diferencias partidistas no deben separarnos a nivel personal. En nombre del Gobierno y el Pueblo de Gibraltar, expreso mi más sentido pésame a su familia y amigos”.

Keith Azopardi, líder de la oposición y del GSD en la actualidad, ha considerado que Britto “dDio una vida al servicio de Gibraltar y lo extrañaremos mucho como amigo y colega durante tantos años”.