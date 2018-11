Londres dice que no excluirá a Gibraltar de las negociaciones sobre el post Brexit

El Gobierno británico ha subrayado que la primera ministra, Theresa May, ha sido "clara" a lo largo del proceso negociador del Brexit y no excluirá a Gibraltar de las negociaciones sobre la relación futura con la UE, después de que el Ejecutivo español haya amenazado con votar no al acuerdo de salida de Reino Unido.

Madrid condiciona su visto bueno al acuerdo de divorcio a que se modifique el artículo 184 del Tratado de Retirada. Lo que el Ejecutivo español quiere es que tanto en el acuerdo de salida -que es un Tratado- como en la declaración política sobre la relación posterior entre la UE y Reino Unido quede claro que el futuro de Gibraltar se decide por una negociación entre Reino Unido y España.

Un portavoz del Gobierno británico ha explicado que el borrador conocido la semana pasada "abarca a Gibraltar". "La primera ministra ha sido clara en que no excluiremos a Gibraltar -ni a los otros territorios de ultramar y dependencias de la Corona- de nuestras negociaciones sobre la relación futura", ha añadido.

Londres quiere "un acuerdo que funcione para toda la familia de Reino Unido", si bien las fuentes consultadas han evitado valorar las últimas advertencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

Muestra de unidad

May ha recibido hoy el apoyo del gabinete británico en una reunión del Gobierno con los nuevos miembros tras las dimisiones de políticos la semana pasada, como la de Dominic Raab al frente de la cartera del Brexit, en descontento con el borrador del acuerdo sobre la retirada del Reino Unido.

Un portavoz de la residencia oficial de Downing Street señaló hoy que los ministros se mostraron "totalmente unidos" en el respaldo a la jefa del Ejecutivo, cuyo puesto parecía tambalear hace unos días.

En la mesa del gabinete del 10 de Downing Street se sentaron hoy dos nuevos ministros, el de la salida del Reino Unido de la UE, Stephen Barclay, y la de Trabajo y Pensiones, Amber Rudd.

El Gobierno británico se reunió un día antes de que Theresa May viaje a Bruselas para entrevistarse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

En la capital británica la aparente unidad del Gobierno sale a la luz mientras parece disiparse el plan de un poderoso grupo de diputados tories euroescépticos destinado a reunir suficientes firmas para forzar una moción de confianza sobre la primera ministra.