In Truss we trust

Gibraltar empieza el curso. Tres días antes de su Día Nacional, el Peñón está engalanado de guirnaldas rojas y blancas, Union Jacks y banderas de las que aún cuelga una poderosa llave. La ciudad, ante la disyuntiva de crecer en vertical o ganarle suelo al mar, da la impresión de expandirse en todas las direcciones. En ella exprimen sus fuerzas tanto jóvenes talentos encamisados importados de la city como trabajadores españoles que agilizan con patinetes eléctricos su rutina transfronteriza.

Por la calle Real, Mesod Belilo camina con un ejemplar del Gibraltar Chronicle bajo el brazo. La posesión británica está siendo noticia: después de la fuga de combustible del granelero OS 35 la pasada semana y las consiguientes labores de bombeo para retirar los combustibles contaminantes, el pasado martes la conservadora Liz Truss se convirtió en primera ministra de Reino Unido, sucediendo así a Boris Johnson. Conocida por haber sido secretaria de Estado para Relaciones Exteriores durante el mandato de Johnson, los gibraltareños tratan de reparar qué tipo de liderazgo pueden esperar de la que algunos han pronosticado que será la nueva dama de hierro.

"Las mujeres suelen hacerlo bien, mira la Thatcher", recuerda Belilo, que espera que Truss satisfaga sus dos prioridades: "Primero, un tránsito de personas fluido y sin mayores complicaciones. Luego, mantener las buenas relaciones que merecemos con España y la Unión Europea". Su preocupación es volver al tiempo de las verjas repentinas. Quizá porque presume de que su historia personal sea la de Gibraltar y porque conoce bien que la estabilidad no ha sido la norma en ese rincón del Estrecho. Belilo es descendiente de judíos sefardíes expulsados por los Reyes Católicos y asentados en Tetuán, que después de que Gibraltar pasase a manos inglesas fueron invitados a poblar el Peñón para suministrar la guarnición británica. "A uno más gibraltareño no lo vas a encontrar", sonríe.

"Si puede ser, me gustaría ver más fluidez en el tránsito con España. Pero que nos dejen como estamos, estamos bien así", dice Paul

Sin embargo, para otros vecinos nada de lo que pueda pasar ahora les supone una gran amenaza. Paul, por ejemplo, da por concluidas las negociaciones más duras del Brexit, y solo puede pedirle a la nueva primera ministra que se mantenga en la misma línea para que los cambios en el día a día de Gibraltar sigan siendo mínimos: "Si puede ser, me gustaría ver más fluidez en el tránsito con España. Pero que nos dejen como estamos, estamos bien así". Otros como Francis preferirían que sus voluntades políticas fueran escuchadas, tanto si es para la permanencia del Peñón en el Reino Unido como si es para la independencia política de Gibraltar, la libertad de autodeterminación debería ser garantizada por quien entre en Downing Street.

Otras peticiones para Liz Truss son mano dura con Rusia y colaboración con el Gobierno español en asuntos de mutuo interés

Otras peticiones para Liz Truss son mano dura con Rusia y colaboración con el Gobierno español en asuntos de mutuo interés: "¡Mira qué rápido han quitado de en medio los residuos del barco! Todo porque han intervenido con la ayuda del otro", opina Jennifer Martínez. Pese a todo, los ciudadanos parecen no tener mayores desasosiegos e insisten en que la cotidianidad es mucho más tranquila y pacífica a ambos lados de la frontera. El problema, concuerdan, llega cuando Madrid se involucra. Aislinn, una de las pocas personas jóvenes que se permiten pasear sin prisas por el pequeño emporio alrededor de la calle Real, considera que Gibraltar y su Campo son una gran familia. "De lo que nos tenemos que defender es de los ataques del Gobierno de España. Cuando Madrid se mete, no sale nada bueno", manifiesta.

"A la Truss se la ve un poquito tough (dura). Al estilo Margaret Thatcher", dice una de las contertulias

A sus espaldas, en un pub inglés donde se desayunan rebanás con aceite y tomate, se escucha un coloquio que alaba y ofende por igual a las lenguas de Cervantes y Shakespeare. "We can't complain, hija, en verdá lo tenemo' tó", sentencia una de las contertulias. Maite, Pat y las demás se reúnen cada mañana en la misma terraza con la prensa leída y los grupos de Facebook consultados. "A la Truss se la ve un poquito tough (dura). Al estilo Margaret Thatcher", dice una. "Sí, pero a mí me gusta así. En Gibraltar lo que somos es scapegoats (chivos expiatorios). Si no se llegara a un acuerdo para quedarnos en Schengen nos tratarían como les entrara en gana, y eso que La Línea sobrevive por Gibraltar". replica su acompañante.

"El otro día fue mi hija a la playa con un sándwich de pechuga empanada y se lo echaron para atrás en la Verja", explica Mari Carmen.

Ellas, como el 98% de los gibraltareños que votaron 'no' al referéndum sobre el Brexit en 2016, tampoco quieren ver cambios. "Si han sido las restricciones de la frontera terrestre, que son una tontería, y ya lo notamos. El otro día fue mi hija a la playa con un sándwich de pechuga empanada y se lo echaron para atrás en la Verja", explica Mari Carmen.

Las amigas están convencidas de que el acuerdo que Liz Truss alcance deberá pensar en Gibraltar como prioridad, y asegurarse de que no tenga loopholes (lagunas) que luego España pueda utilizar para pedir soberanía. Su lógica es que la intromisión de Madrid en las relaciones estables entre llanitos y campogibraltareños solo entorpece las vidas a ambos lados de la frontera. Entienden que el Gobierno español querrá aprovechar el miedo a un Gibraltar aislado y fuera de Schengen para exprimir el limón y reclamar soberanía sobre el territorio. "¡Y eso... –sentencia Jane, Juani para las amigas– that ain’t gonna happen!".