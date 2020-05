Gibraltar, sin nuevos contagios, baja a doce casos activos de Covid-19

El Gobierno de Gibraltar ha informado este sábado que no ha registrado ningún nuevo positivo por coronavirus en las últimas 24 horas y que los casos activos han descendido a 12.

El Peñón, por tanto, cuenta con 12 personas enfermas por el Covid-19, una de ellas hospitalizada, y mantiene la cifra total de 144 casos detectados desde que comenzó la pandemia. Es decir, 132 personas se han recuperado ya del virus. Gibraltar explica que ha realizado 2.711 test (+0,41% que el día anterior), según ha informado en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Paul Balbán.

El Gobierno gibraltareño aprovechó la víspera del Día Internacional del Trabajo y la noche del viernes para rendir tributo a los profesionales de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar. Así, proyectó sendos mensajes de agradecimiento, en inglés y en castellano, sobre la ladera del Peñón para reconocer la labor que los trabajadores sanitarios están realizando en la lucha contra el Covid-19 (Thank you GHA, Thank you Health Workers y Gracias Sanitarios). Las proyecciones de agradecimiento alternaron con otras que mostraban los lemas Stay at Home, Stay Safe y Quédate en casa para recordar a la población la importancia de respetar las reglas del confinamiento.