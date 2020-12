Gibraltar pone en marcha un servicio de test rápidos de Covid-19 en el aeropuerto

El Gobierno de Gibraltar ha anunciado este martes el lanzamiento progresivo de un servicio de pruebas rápidas de Covid-19 en el aeropuerto internacional del Peñón.

El servicio ofrecerá un test rápido para todos los viajeros que utilicen el aeropuerto (tanto llegadas como salidas), proporcionando el resultado en una hora. El Gobierno ha explicado que se trata de un servicio privado encargado por las autoridades gibraltareñas para asistir a los viajeros que deseen un método rápido para evaluar el riesgo que corren para sus familiares y otros viajeros.

El proveedor cobrará 50 libras por el test y los resultados serán enviados por SMS al cliente. También se entregará un certificado electrónico.

Este servicio emplea un test rápido de antígenos y, por lo tanto, no resulta tan preciso como la prueba de PCR disponible en las instalaciones de MidTown, con servicio sin bajar del vehículo, según detalla el Gobierno. En caso de que el resultado del test sea positivo, los clientes locales recibirán la recomendación de concertar una prueba de PCR más precisa para poder confirmar el resultado positivo llamando al 111. Por lo tanto, aquellas personas que deseen volar deberían hacerse un test al menos 24 horas, preferiblemente 48 horas, antes de su vuelo.

El objetivo no es que este servicio sea empleado por aquellas personas con derecho a atención por parte de la Autoridad Sanitaria Gibraltareña, puesto que seguirán contando con acceso gratuito a la prueba de PCR, más precisa, y recibirán cita según la rotación estándar de cita-repetición de cita. Aquellas personas que se encuentren autoconfinadas, recuerda el Gobierno, deberían permanecer en sus hogares y no utilizar las instalaciones del servicio de pruebas rápidas de Covid-19, puesto que ello no reducirá su periodo de confinamiento independientemente del resultado, ya que el virus puede llegar a incubarse durante 10 días.